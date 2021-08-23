В Крыму завершается сезон сбора шалфея и лаванды

Отрасли помогают субсидии

Производство эфирных масел в Крыму развивается с каждым годом. Помощь предприятиям оказывает государство - выделяют субсидии.

От нежно лилового цвета не осталось и следа. Разглядеть редкие, еще не облетевшие лепестки можно только с близкого расстояния, издалека – обычное поле сорняков. Шалфей выдает только терпкий и пряный аромат.

"Здесь еще цветет допустим, но нижние четыре бутовки у нас должны быть бурые семена – вот это самое хорошее накопление масла шалфея. Масло здесь именно на этих чашечках. 90% чашечка содержание масла и 10% лист", - говорит технолог агрофирмы Елена Горюхина.

Аграриям важно успеть завершить уборку, пока солнце не испарило драгоценное масло. Урожай сразу же отправляют на переработку. Огромные дистилляты работают без остановки. Шалфей, по сути, заканчивает сезон сбора эфироносов.

Всего в Крыму выращивают 27 видов эфиромасличных и лекарственных культур. Сырье ценное, поэтому поставляется не только в Россию, но и за рубеж. До советских объемов, конечно, еще далеко, но отрасль восстанавливается семимильными шагами.

Пик отрасли в Крыму - 1989 год. Под посадками – более 10 тысяч гектаров. Почти 30 тысяч килограммов эфирных масел ушли на экспорт. В 90-е отрасль пришла в упадок – объемы сократились более чем в 10 раз. Возрождение началось после воссоединения Крыма и России. Ежегодно закладывают до 130 гектаров новых посадок.

"В планах: увеличить производство лаванды узколистной до 4 тысяч гектар, розы эфиромасличной - до 500-600 гектар. Мы надеемся, что ближайшие 5 лет мы увеличим площади как под эфиромасличные культуры, так и под лекарственные", - говорит начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Крым Офелия Димакова.

Лаванда, шалфей, полынь, кориандр, мята, анис, фенхель, роза - Крым идеально подходит для эфироносов. Они растут даже в бедной почве. За счет длинных корней сами обеспечивают себя влагой и не требуют полива. А еще климатические условия – такое сочетание солнца и морского бриза есть только в некоторых регионах Болгарии и Франции. При этом крымские косметологи используют только местное сырье, говорят, аромат особенный.

В масштабах всей страны фармацевты и косметологи пока ориентируются на зарубежное сырье. Причина – наличие сертификатов качества от европейских компаний, которые Крым из-за санкций вряд ли получит в ближайшее время.

"Есть хромотограмма – вот это качество масла, его содержимое, его биологически активные вещества нужные или не нужные. Парфюмеры слушают аромат и говорят: вот этот оттенок свежий, этот зрелый, не зрелый – это другая характеристика, которая неизмеримая. А сертификат – это технология, о том, что люди у тебя ходят в белых перчатках или зеленых", - говорит директор агрофирмы Алексей Мишин.

Отрасли помогают региональные субсидии. За два года выделено 45 миллионов рублей для возмещения затрат на закладку и уход за многолетними культурами. Чтобы рассчитывать на государственную поддержку необходимо включить растения в перечень сельскохозяйственной продукции. Аграрии уверены: вопрос решится в ближайшем будущем. Ведь без эфироносов невозможно выполнить задачу, которую в прошлом году поставил президент страны: обеспечить полный цикл производства стратегически значимых лекарств.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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