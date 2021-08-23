ЦИК создал рабочую группу для подведения итогов выборов в Госдуму

Проголосовать можно будет и онлайн

В понедельник Центризбирком принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься подведением итогов выборов в Госдуму восьмого созыва. Вошедшие в коллектив сотрудники комиссии и аппарата ЦИКа будут принимать протоколы окружных избиркомов о результатах трехдневного голосования на территориях. А также собирать решения комиссий о том, кто победил в одномандатных округах. Также сегодня ЦИК признал неудовлетворительной работу горизбиркома Санкт-Петербурга, на нее постоянно жаловались представители партий.

Несмотря на пандемию и хорошо работающие дистанционные методы информирования, агитационная кампания в России должна пройти полноценно, отмечает Элла Памфилова на заседании Центризбиркома. В регионах для этого следует создать все условия.

"Не должно быть неравенства, не должно быть выборочного подхода, что кто-то проводит какие-то мероприятия, а кто-то нет. Пусть это 10, пусть это 15, пусть это 20 человек. С соблюдением санитарных мер - такие условия должны быть", - отметила Элла Памфилова.

А вот проголосовать 17, 18 и 19 сентября можно будет и онлайн. Среди сторонников цифровизации - Владимир Жириновский. В понедельник лидер ЛДПР из своего кабинета в Госдуме зарегистрировался на сайте Госуслуг и отправил заявку.

"Я буду голосовать по электронной системе! Это будущее человечества! Человек может заболеть, не знать, где – куда – чего. Вот он зарегистрирован и может принять участие. Не надо никуда ходить ни с кем встречаться. Все дистанционно!" – отметил политик.

Дистанционка - вещь полезная, особенно во время пандемии. Но, к примеру, в сфере образования все-таки ничто не заменит живой контакт учителя и ученика. А потому с 1 сентября школы заработают в очном режиме, еще раз заверили в "Единой России". Также в штабе Общественной поддержки партии обсудили выплаты пенсионерам и военным, защиту исторической правды и многие другие инициативы, о которых Владимир Путин говорил накануне.

"Единая Россия" - это партия действия. Мы делаем, а не говорим. Поэтому начинаем делать уже сегодня, на следующий день после встречи с президентом, все, чтобы доверие наших избирателей было основано на конкретных действиях нашей партии и наших кандидатов", - заявил Петр Толстой.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сегодня побывал на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ - 2021". Посетил выставочные павильоны. И остался доволен техническим оснащением российских вооруженных сил.

"Очень хотелось, чтобы мы новое поколение воспитывали в духе реального патриотизма. Сейчас страну окружили санкциями, объявили чуть ли не врагом номер один. На юге неспокойно, на Западе НАТО нас душит со всех сторон. Мы за мир, а порох у нас сухой!" – отметил он.

Зюганов признался: внимательно следит и за ходом Армейских международных игр. Почти во всех состязаниях лидер - Россия. Так что в КПРФ уверены: враги нам не страшны.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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