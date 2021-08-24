Запад не успевает завершить эвакуацию из Афганистана в срок

Крайний срок для США - 31 августа

В Афганистане члены запрещённой в России организации "Талибан" захватили несколько военных самолётов и вертолётов, которые принадлежали США. Об этом сообщают СМИ. В Вашингтоне серьёзно обеспокоены сложившейся ситуацией и задумались об уничтожении украденной техники при помощи авиаударов. Однако сейчас все усилия брошены на эвакуацию персонала. Срок истекает через неделю. И успех миссии под вопросом.

По мере того, как приближается 31 августа – день, когда США должны закончить вывод своих войск из Афганистана, хаос в аэропорту Кабула нарастает. Число жертв давки и стрельбы американских военных идет уже на десятки, но люди продолжают осаждать воздушную гавань в надежде покинуть пылающую страну.

Самолеты разных стран альянса в последние дни стали чаще приземляться и взлетать в аэропорту Кабула. Но общественность требует конкретики. Встречать эвакуированных из Афганистана в аэропорты Испании, Германии и других стран, которые США попросили принять беженцев, приезжают высокие чиновники. И приходят в ужас от увиденного.

"Очень много совсем маленьких детей. Много детей. Одному мальчику всего 15 дней от роду. До тех пор, пока будет возможность и аэропорт Кабула будет под контролем, мы продолжим вывозить людей", - пообещала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

В Госдепартаменте и Белом доме брифинги почти ежедневно. Чиновники рапортуют: вывезено уже более 40 тысяч человек. Но сколько еще нуждаются в эвакуации, не знает никто. А главное, судя по всему, так и не налажена система проверки людей.

"Мне сложно сейчас сказать, кто может находиться на территории аэропорта. Но, в конце концов, есть межведомственные службы - наши и Афганистана, которые участвуют в процессе проверки", - говорит представитель Госдепа Нед Прайс.

В Вашингтоне обещают, что вывезут всех, вот только в реальности установленных сроков сомневаются уже и сторонники президента Байдена.

"Я думаю, маловероятно, что до конца месяца мы сможем эвакуировать всех желающих, учитывая то количество американцев, которые все еще находятся там. Конечно разведслужбы в последние полгода рассматривали пессимистичные сценарии развития событий, но никто не мог предвидеть столь быстрого краха афганского правительства и армии", - говорит председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Спецслужбы США заверяют, что террористической угрозы для страны извне сейчас нет. Но чем ближе трагическая дата 11 сентября, тем чаще американские телеканалы транслируют воспоминания выживших, и все громче звучат голоса критиков - в 2001-м также ничего не предвещало беды. А сегодня талибы (их организация запрещена в России) лавиной прошлись по Афганистану и теперь диктуют свои условия всему Западному миру.

"Они согласились вывести все свои силы к 1 мая, но нарушили этот срок. Теперь они объявили, что выведут войска к 31 августа. И должны соблюдать свое обещание. Если они его нарушат, наше руководство примет решение, как действовать дальше", - пригрозил пресс-секретарь "Талибана" Сухейл Шахин.

Одновременно становится очевидно - до 31 эвакуация вряд ли завершится, и в течение ближайших суток президент Байден должен принять решение, продлевать ли операцию по вывозу людей. На этом, в частности, настаивает Великобритания. Сегодня в онлайн-формате пройдет встреча глав-государств Большой семерки, чтобы обсудить, как действовать дальше. Единственными, кто пока еще сопротивляется талибам, остаются отряды Ахмада Масуда в провинции Панджшер. Силы явно неравно, и вчера экстремисты уже выдвигали четырёхчасовой ультиматум о сдаче. Но сопротивление продолжается. Масуд-младший - лидер второй в стране по численности этнической группы - таджиков, судя по всему, рассчитывает на пост в новом коалиционном правительстве. Войти в него, как заявили талибы, смогут даже прежние министры. Но сколько они в нем продержатся - большой вопрос.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram