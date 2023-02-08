ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин указал на исходящщую из Афганистана террористическую угрозу

19:56
  • среда
  • 08 февраля 2023

Военные США сбежали из страны

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Москва обеспокоена попытками использовать ситуацию в Афганистане для создания военных баз внерегиональными странами, пишут "Известия".

Патрушев: США ушли из Афганистана для сосредоточения сил на Украине
Politico: НАТО может отправить Украине средства из фонда для Афганистана

Как отметил российский лидер, после бегства США из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза. Кроме того, посевные площади опиатов и оборот наркотиков растут.

Ситуация в Афганистане лучше не становится, там наращивает свой потенциал запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида", добавил Путин.

По словам президента России, внерегиональными странами предпринимаются попытки создать свои организации под видом борьбы с терроризмом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Афганистан
Афганистан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.