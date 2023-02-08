Путин указал на исходящщую из Афганистана террористическую угрозу

Военные США сбежали из страны

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Москва обеспокоена попытками использовать ситуацию в Афганистане для создания военных баз внерегиональными странами, пишут "Известия".

Как отметил российский лидер, после бегства США из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза. Кроме того, посевные площади опиатов и оборот наркотиков растут.

Ситуация в Афганистане лучше не становится, там наращивает свой потенциал запрещенная в России террористическая организация "Аль-Каида", добавил Путин.

По словам президента России, внерегиональными странами предпринимаются попытки создать свои организации под видом борьбы с терроризмом.

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