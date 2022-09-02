ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрыв в мечети в Афганистане унес жизни не менее 18 человек

14:09
  • пятница
  • 02 сентября 2022

Пострадало более 20

В афганской провинции Герат произошел взрыв в мечети, передает агентство Associated Press.

Россия ответила США на предложение "скинуться" на восстановление Афганистана
Посол России объяснил, как работать с талибами

По предварительным данным, погибли по меньшей мере 18 человек, пострадал 21.

Уточняется, что взрыв произошел во время пятничного намаза. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.

В августе прошлого года США вывели из Афганистана свои силы. Власть в стране захватило запрещенное в России движение "Талибан".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жители Афганистана
Жители Афганистана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.