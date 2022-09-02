Взрыв в мечети в Афганистане унес жизни не менее 18 человек

Пострадало более 20
В афганской провинции Герат произошел взрыв в мечети, передает агентство Associated Press.
По предварительным данным, погибли по меньшей мере 18 человек, пострадал 21.
Уточняется, что взрыв произошел во время пятничного намаза. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.
В августе прошлого года США вывели из Афганистана свои силы. Власть в стране захватило запрещенное в России движение "Талибан".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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