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В Самарканде пройдет министерская конференция государств-соседей Афганистана

11:47
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров

Министерская конференция государств-соседей Афганистана пройдет сегодня в Самарканде. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

На повестке - меры по стабилизации социально-экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане. С совместным заявлением уже выступили Россия, Иран, Китай и Пакистан. Главы внешнеполитических ведомств призвали Кабул принять меры для защиты безопасности и прав иностранных организаций и граждан, снять ограничения для женщин, национальных меньшинств, а также создать инклюзивное правительство.

Кроме того, выступили против повторного размещения в Афганистане военных баз США и их союзников.

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