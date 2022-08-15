Посол России объяснил, как работать с талибами

В понедельник в Москве пройдут переговоры по поводу поставок в Афганистан

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил в интервью РИА "Новости", что "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) - это реальность в Афганистане, от которой не уйти.

"Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач", - подчеркнул дипломат.

По его словам, 15 августа в Москве начнутся переговоры направленной правительством талибов делегации минпромторга Афганистана с российскими партнерами.

Как отмечал Жирнов ранее, Кабул намерен обсудить в том числе поставки нефти, зерна и подсолнечного масла.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"