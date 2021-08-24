Отмена масок и вакцинация: о чем Собянин говорил с московскими учителями

В столице прошел традиционный педсовет перед началом учебного года

Учителя столичных школ в новом учебном году смогут проводить уроки без масок. С таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин на ежегодном городском педагогическом совете. Окончательное решение примут сами учебные заведения. Также мэр столицы отметил, что от коронавируса привились уже 80 процентов учителей. Высока вероятность, что онлайн-обучение не понадобится.

За лето каждый из них, скорее всего, не покидал надолго школьных стен, и вернуться снова рады. Настроение, хоть и праздничное, но рабочее. Они знают друг друга в лицо. Заметно рады встрече и поздравляют друг друга с новым годом. Учебным. Хотя на педсовете принято, скорее, подводить итоги, чем строить планы.

"Относительно себя мы, конечно, растем. Поэтому мы довольны нашими результатами. У нас 4 "стобалльника" в этом году. Два из которых - по информатике, один по профильной математике, есть по литературе "стобалльники", - говорит директор ГБОУ "Протон" Самира Караханова.

Выпускники, успешно поступившие в вузы, конечно, важный критерий работы всего педагогического коллектива. Несмотря на ограничительные меры, добиться таких вершин было непросто. Пандемия вообще оказалась главным врагом образовательного процесса в минувшем учебном году. Но выводы сделаны, сигнальная система отработана.

"Прошедший год был еще более сложным, более сложным, трудным, но, тем не менее, мы его пережили – ребята достойно сдали все экзамены. Наши школьники блестяще, просто блестяще выступили на российских и международных олимпиадах, побив все рекорды по медалям, которые завоевали москвичи. Конечно, благодаря педагогам – вам, учителям, родителем и самим учащимся. Было бы сложно представить себе, как бы мы прошли этот трудный период времени без тех новаций, который прошли в Москве в предыдущие годы, без создания московской электронной школы", - сказал Сергей Собянин.

Благодаря созданной электронной образовательной платформе, на которой тысячи интересных уроков созданы самими учителями, теперь не страшен ни дистант, ни карантин. Ведь в помощь ученикам и коллегам - современный интерактивный контент. Создание виртуальных лабораторий, портфолио каждого ученика, персональные настройки обеспечивают национальные стандарты образования. В преддверии нового учебного года ясно - если бы не пандемия, то цифровизация могла бы не прийти в школу еще долго.

Пережить трудные времена и при этом обеспечить качественное образование получилось. Как будет обстоять дело с эпидемиологической ситуацией этой осенью, на какие новые вызовы учительскому сообществу придется отвечать, - все это темы для размышления.

"Когда есть неопределенность, что-то должно быть определенным. Я, например, в нашей школе наложил небольшое вето на какие-нибудь глобальные новации, идеи в копилку", - говорит директор центра образования "Царицыно" № 548, Народный учитель Российской Федерации Ефим Рачевский.

Пока соблюдение санитарных мер, разведение потоков учеников, измерение температуры, генеральная уборка останутся. Использование маски учителями останется на усмотрение учебного учреждения.

"Учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история. У нас большинство педагогов привилось. Даже не большинство, больше 80%. За что им отдельное спасибо! Это означает, что у них и защита другая у самих. И дает возможность работать без маски", - сказал Сергей Собянин.

Продолжится поддержка профильных классов. IT-классы, медицинские, инженерные - показали свою эффективность. Больше внимания уделят военно-патриотическому воспитанию и азам предпринимательской деятельности. Также в фокусе - строительство новых школ. Как отметили педагоги, преобразование школьной территории равно облагораживанию района.

"В год мы строим порядка 40-50 образовательных зданий, школ, детских садов и это позволяет нам в этом году принимать детей в дошкольные учреждения уже с 2 лет и 2 месяцев", - сказал Собянин.

На педсовете мэр поручил профильному ведомству провести ревизию школьных зданий, чтобы морально и физически устаревших школ не осталось вовсе. А лучшую двадцатку образовательных учреждений Москвы, по итогам уже прошлого учебного года отметили грантами.

Анастасия Мартынова, Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram