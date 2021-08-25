Собянин объявил о запуске двухэтажного поезда на МЦК

Он будет ходить в тестовом режиме две недели

На МЦК появился двухэтажный поезд. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте". Поезд будет ходить в тестовом режиме до 8 сентября.

"Потом мы предложим пассажирам проголосовать - нужен такой или нет. Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя", - написал Собянин.

Мэр отметил, что всего пять лет назад МЦК не существовало, и в это трудно поверить. Сейчас же кольцо стало очень популярным и удобным видом транспорта.

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