Минобороны вывезет из Афганистана россиян и украинцев

Поручение дал Владимир Путин

Из Афганистана по поручению Владимира Путина вывезут 500 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Сергей Шойгу создал специальную авиагруппировку. Во время полёта людей будут сопровождать военные медики. Эвакуировать свой персонал продолжают Соединённые Штаты. Однако даже в Белом доме затруднились ответить, сколько граждан США остаются заблокированными на территории чужой страны.

Сегодня утром в Минобороны сообщили: четыре самолета ВКС России вылетают из Ульяновска для эвакуации из Афганистана россиян и граждан еще ряда стран.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ и Украины. На каждом самолёте для оказания в ходе полёта медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады", - говорится в заявлении Минобороны.

Российское посольство в Кабуле уже подготовило списки и необходимые документы эвакуируемых. Все должно пройти максимально четко и быстро, учитывая обстановку, которая складывается в аэропорту. Для тысяч афганцев прошедшие 10 дней стали временем надежды и отчаяния, когда покидающие страну американцы оттесняли людей и стреляли по толпе. Сами военные признают: у многих сдают нервы.

"За короткий период времени случилось очень многое. В сложнейших условиях мы постарались организовать выполнение миссии по эвакуации. У нас много молодых солдат и им пришлось очень сложно. Но мало кто в любом возрасте видел сцены, подобные тому, что происходит здесь", - говорит подполковник армии США Дэвид Миддлтон.

В Вашингтоне сообщают: за 10 дней из Афганистана вывезено 70 тысяч человек. Но точное число тех, кто нуждается в эвакуации неизвестно. Причем касается это даже собственно американских граждан. Белый дом просит помощи даже у журналистов.

"Мы работает над тем, чтобы установить точное количество американских граждан. Я ожидаю, что Госдепартамент сможет завтра сообщит нам эту информацию. Напоминаю, что правительство США не отслеживает наших граждан, когда они путешествуют по миру. Это же касается и Афганистана. Если у вас есть информация о таких людях, передайте ее мне", - попросила представитель Белого Дома Джен Псаки.

Но президент Байден намерен выполнить намеченное ранее и уйти из Афганистана до 31 августа.

"Чем раньше мы закончим, тем лучше. Каждый день операции сопряжен с дополнительным риском для наших войск. Но окончание операции зависит от продолжения сотрудничества талибов и предоставления доступа в аэропорт тем, кого мы вывозим. Я прошу Пентагон и Государственный департамент представить планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы скорректировать график, если в этом возникнет необходимость", - заявил президент США Джо Байден.

Критики главы Белого дома уже назвали его заявление очередной уступкой талибам. Накануне они потребовали соблюдать сроки вывода и сообщили, что не потерпят присутствия американцев в стране после 31 августа. А это значит, что обстановка в аэропорту Кабула в ближайшие дни еще больше обострится. Накануне лидеры Большой семерки согласовали дорожную карту по взаимодействию с "Талибаном" (организация запрещена в России). Но разговор был крайне сложным. Американцы уходят, а принимать афганских беженцев по большей части проходится странам Европы.

"Байден подорвал доверие к нему как к великому реставратору американских альянсов. Насколько мы можем судить, не было предварительного уведомления членов НАТО о том, что это должно произойти так быстро. Я думаю, что это нанесло ущерб Байдену и во внутриполитическом плане", - рассуждает советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности в 2018-1019 годах Джон Болтон.

По мнению Болтона, и с ним согласны многие, Джо Байден окончательно потерял авторитет и реноме компетентного человека. И вернуть его будет очень сложно.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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