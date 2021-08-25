Собянин: В Москве к 1 сентября откроется 25 новых детских садов и школ

А за 10 лет в Москве построено свыше 430 новых школ и детсадов

К 1 сентября в Москве откроется 25 новых детских садов и школ. Всего за год в столице будет построено около 40 объектов образования. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посещая новую школу в Щербинке. Здание возвели на месте старого, которое уже не отвечало современным требованиям.

О просторном спортивном зале Милена Крупенина мечтала года три. Все то время, пока на месте старой школы строили новую. Наконец-то работы завершились и теперь можно будет играть в любимый баскетбол. В новом здании школы №2117 в Щербинке много места не только для занятий физкультурой. Просторные коридоры, большие окна. Но самое главное, что хватит места для всех учеников. Ведь в старом здании было тесно.

В 4-этажном здании площадью практически 10 тысяч квадратных метров есть все: учебные кабинеты естественных наук совмещены с зоной практикума по физике, химии, биологии. Кабинет информационных технологий может и вовсе расширяться до IT-полигона.

Все классы оснащены электронными досками, которые позволят полноценно пользоваться ресурсами Московской электронной школы. Вместе с родителями и учениками новую школу осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Новый корпус рассчитан на 550 учеников. Уже 1 сентября они начнут заниматься в этом здании.

"Москва готовится к 1 сентября - Дню знаний. Школьные образовательные объекты ремонтируются, реконструируются, строятся новые. К 1 сентября будет введено порядка 25 объектов. Всего за год построено около 40 объектов образования: школ, детских садов. Обеспеченность города неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест и в детских садах, и в школах. К таким относится и Щербинка. Население здесь растет", - сказал Собянин.

Закончилось строительство в Щербинке и новой взросло-детской поликлиники. Семиэтажное здание на Первомайской улице рассчитано на 750 посещений в смену. Поликлиника для жителей Щербинки долгожданная. Сейчас ее оснащают самым современным диагностическим оборудование оборудованием, включая МРТ, КТ и УЗИ.

Екатерина Гоголева, Андрей Талалай, Дмитрий Шаракин, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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