ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

08:26
  • четверг
  • 26 августа 2021

Всех обработали раствором от коронавируса

В Подмосковье вернулись все четыре самолета с эвакуированными из Афганистана россиянами. Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны приземлились в аэропорту Чкаловский.

Сейчас эвакуированные проходят пограничный контроль. После прибытия всех обработали дезинфицирующим раствором от коронавируса.

Отмечается, что большинство пассажиров - россияне афганского происхождения. Один из прилетевших рассказал, что в Афганистане приехал к родственникам пять месяцев назад, но застрял там из-за "возникшей политической ситуации".

"Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился он впечатлениями от Москвы. Его слова приводит "Интерфакс".

Минобороны начало вывозить россиян из Афганистана по поручению президента Владимира Путина. Всего было эвакуировано более 500 граждан России, а также Белоруссии, Украины и стран Центральной Азии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Самолет Ил-76 Минобороны России
Самолет Ил-76 Минобороны России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.