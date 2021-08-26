Самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Всех обработали раствором от коронавируса

В Подмосковье вернулись все четыре самолета с эвакуированными из Афганистана россиянами. Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны приземлились в аэропорту Чкаловский.

Сейчас эвакуированные проходят пограничный контроль. После прибытия всех обработали дезинфицирующим раствором от коронавируса.

Отмечается, что большинство пассажиров - россияне афганского происхождения. Один из прилетевших рассказал, что в Афганистане приехал к родственникам пять месяцев назад, но застрял там из-за "возникшей политической ситуации".

"Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился он впечатлениями от Москвы. Его слова приводит "Интерфакс".

Минобороны начало вывозить россиян из Афганистана по поручению президента Владимира Путина. Всего было эвакуировано более 500 граждан России, а также Белоруссии, Украины и стран Центральной Азии.

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