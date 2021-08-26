Эвакуация из Афганистана: Россия вывезла первую группу граждан

Вместе с россиянами на борту были граждане Украины и других стран

В Россию вернулась первая группа наших соотечественников, эвакуированных из Кабула. По поручению Владимира Путина из Афганистана вывезли более 500 человек. Вместе с россиянами республику покинули граждане стран ближнего зарубежья. В самом Кабуле ситуация по-прежнему напряжённая. Эвакуации ждут около тысячи американцев, а также огромное количество афганцев, которые сотрудничали с США.

Около двух часов ночи четыре самолета Минобороны России приземлились на аэродроме Чкаловский. На борту 100 человек, в основном россияне афганского происхождения. По прилету первым делом медосмотр. А всего были эвакуированы более 500 граждан России и стран ОДКБ. По пути самолеты осуществили посадки в Душанбе и Бишкеке.

Операция по вывозу людей из Афганистана началась накануне по поручению президента Владимира Путина. Днем в Кабул прибыли три Ил-76 и один Ил-62. На борту каждого воздушного судна находились врачебно-сестринские бригады с оборудованием и медикаментами. Российское посольство заранее подготовило все необходимые документы. После 31 августа, когда в аэропорту Кабула могут быть возобновлены гражданские рейсы, наша страна планирует вывезти из Афганистана еще около тысячи человек.

Пока же талибы закрыли прямой доступ в воздушную гавань столицы. Но людей вокруг охраняемого периметра от этого меньше не стало. Здесь по-прежнему царят хаос и паника. Посольство США порекомендовало своим гражданам не пытаться проникнуть в аэропорт напрямую и идти на специальные сборные пункты. В Госдепартаменте сообщают о 1000 американцев, которые хотят покинуть Афганистан. Но судя по всему, точно ничего не знают.

"Мы настойчиво обращаемся к ним по нескольку раз по всем каналам связи, чтобы понять, хотят ли они уехать. Кто-то из них сейчас может не находиться в Афганистане, кто-то утверждал, что он американец, но на самом деле им не является. Таким образом из списка в 1000 человек в списке число ожидающих помощи, скорее всего, значительно меньше", - сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, и это мнение якобы разделяет и президент Байден, при необходимости эвакуация американцев будет продолжена и после 31 августа. Реакция талибов на это уже известна. Силы НАТО должны полностью уйти из Афганистана до этой даты. Вот только вопрос, кто тогда будет вывозить людей. В Пентагоне заявили: разыскивать граждан США по стране они не будут уже сейчас.

Ведь на днях военное ведомство США сообщило о том, что в руках талибов оказались новейшие вертолеты. Летать они на них вряд ли смогут - не та квалификация. Но секретные машины могут оказаться, например, в распоряжении русских. А это уже провал, такова логика Пентагона. Тем не менее, эвакуировать своих граждан по мере сил Вашингтон все-таки обещает продолжит. А еще оказывать помощь Афганистану.

"Мы продолжим работать с ООН и нашими партнерами по всему миру для оказания гуманитарной и другой помощи Афганистану даже после того, как покинем страну. Мы выражаем поддержку невероятно храбрым женщинам, лидерам и всему населению Афганистана, которые сражались вместе с нами", - заверила прес-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

На словах все красиво. Вот только новые порядки афганские женщины уже ощутили в полной мере. Снова надели чадру и не смогли выйти на работу. А возле банкоматов в Кабуле выстроились огромные очереди. США заморозили поставки долларов в Афганистан, чтобы те не достались талибам. Но пострадали в первую очередь простые люди. Порядок в толпе вооруженные боевики наводили палками.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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