Подробности теракта в аэропорту Кабула

Погибли более 10 человек

Срочные сообщения поступают из столицы Афганистана. Рядом с отелем Барон - он находится у аэропорта Кабула, где скопились желающие покинуть страну, - прогремели два взрыва. Сообщается, что их осуществили террористы-смертники. Погибли более 10 человек. Пострадали не менее 15, сообщает "ТВ Центр".

Среди них трое американских военных. Возможно, они и были целью террористов. Осталось чуть более суток до завершения эвакуации посольства США. Не попасть на последний рейс рискуют местные сотрудники дипмиссии, посольство рекомендовало всем американским гражданам покинуть аэропорт.

Информация об угрозе теракта появилась несколько дней назад. Ряд стран в связи с этим прекратили эвакуацию граждан. В четверг Италия заявила, что ее грузовой самолет с гражданскими лицами сразу после взлета был обстрелян с земли, но полет удалось продолжить.

Несмотря на хаос, царящий в Кабуле, самолеты российского Министерства обороны успешно вывезли оттуда более 500 наших граждан, а также жителей бывших советских республик. Операция проводилась по распоряжению Владимира Путина.

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