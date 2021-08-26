ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подробности теракта в аэропорту Кабула

18:00
  • четверг
  • 26 августа 2021

Погибли более 10 человек

Срочные сообщения поступают из столицы Афганистана. Рядом с отелем Барон - он находится у аэропорта Кабула, где скопились желающие покинуть страну, - прогремели два взрыва. Сообщается, что их осуществили террористы-смертники. Погибли более 10 человек. Пострадали не менее 15, сообщает "ТВ Центр".

Среди них трое американских военных. Возможно, они и были целью террористов. Осталось чуть более суток до завершения эвакуации посольства США. Не попасть на последний рейс рискуют местные сотрудники дипмиссии, посольство рекомендовало всем американским гражданам покинуть аэропорт.

Информация об угрозе теракта появилась несколько дней назад. Ряд стран в связи с этим прекратили эвакуацию граждан. В четверг Италия заявила, что ее грузовой самолет с гражданскими лицами сразу после взлета был обстрелян с земли, но полет удалось продолжить.

Несмотря на хаос, царящий в Кабуле, самолеты российского Министерства обороны успешно вывезли оттуда более 500 наших граждан, а также жителей бывших советских республик. Операция проводилась по распоряжению Владимира Путина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Теракт в аэропорту Кабула
Теракт в аэропорту Кабула
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.