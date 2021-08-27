Больше сотни погибших: последние данные о взрывах в Кабуле

Среди погибших - 13 американских военных

Растёт число жертв двойного теракта в Афганистане. По последним данным, в результате взрывов у аэропорта Кабула погибли 103 человека. Раненых больше тысячи. В их числе американские военные. Пентагон подтвердил гибель 13 солдат США. С официальным заявлением выступил Джо Байден. В Вашингтоне конгрессмены требуют немедленной отставки президента.

Сегодня из аэропорта Кабула снова вылетают самолеты. До 31 августа - даты окончания вывода американских войск из Афганистана остается всего четыре дня. Но события накануне показали, что обстановка уже не просто критическая, она полностью вышла из под контроля. В результате терактов возле аэропорта погибли более 100 человек, в том числе, как подтвердили в Пентагоне, 13 американских военных. По данным афганского Минздрава, пострадали более 1300 человек. Всю минувшую ночь люди дежурили у городских больниц в надежде узнать информацию о состоянии родственников.

На госучреждениях в Вашингтоне приспущены флаги. Президент Байден нетвердым шагом вышел к прессе и срывающимся голосом зачитал обращение. Самое трагическое за последние дни.

"Те, кто осуществил это нападение, а также все, кто желает причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить. Я несу ответственность за все, что произошло. Но вы не хуже меня знаете, что это бывший президент заключил сделку с талибами", - заявил Джо Байден.

Признав, наконец, ошибки, было бы странно, если бы Байден не сделал отсылку к политике Трампа. Вот только не учел, что за несколько часов до его выступления пресс-конференцию по горячим следам случившегося в Кабуле давали в Госдепартаменте. А главным действующим лицом стал не пресс-секретарь Джон Кирби, а начальник центрального командования армии США. И от него журналисты узнали немало нового.

"Очевидно, раз они смогли добраться до морских пехотинцев на досмотре, у входа на базу, значит, где-то есть сбой. Это урок для нас. Угроза, исходящая от ИГИЛ (организация запрещена в России), чрезвычайно реальна. Мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к этим атакам. Это включает в себя обращение к талибам, которые фактически обеспечивают внешний кордон безопасности вокруг аэродрома, чтобы они знали, что мы ожидаем от них защиты", - заявил начальник Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи.

Вот так, ни больше и не меньше. Талибы (движение "Талибан" запрещено в России) наши враги, сделку с ними заключил Трамп, но мы сотрудничаем с ними, говорят американцы. Потому что на самом деле ничего больше не остается. Кстати, во время терактов накануне погибли, по меньшей мере, 28 представителей "Талибана".

"Талибан - это не та группа, которой мы доверяем. Они не наши друзья. Мы никогда этого не говорили. Но реальность в том, что они контролируют значительную часть Афганистана. И на сегодняшний день, благодаря координации с ними, мы смогли вывезти более 104 000 человек. И эта координация необходима для продолжения эвакуации", - говорит представитель Белого Дома Джен Псаки.

Сегодня Псаки, наверное, с тоской вспоминает те времена, когда неудобные вопросы ей задал лишь один журналист - Мэтью Ли. На последнем брифинге пресс-секретаря Белого дома атаковали со всех сторон. И она была вынуждена признать: до 31 августа вывезти из Афганистана всех желающих не получится. Тем более что вся система безопасности и эвакуации оказалась несовершенной.

Эксперты вслед за 20-летним пребыванием американских войск в Афганистане, уже называют провалом и операцию по вывозу людей из страны. А конгрессмены-республиканцы потребовали незамедлительной отставки президента Байдена в связи с грубой халатностью и некомпетентностью. По их мнению, новый верховный главнокомандующий нужен Америке прямо сейчас. А время для расследований наступит позже.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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