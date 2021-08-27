Собянин рассказал, как Москва поддержит молодых кинорежиссеров

Происходит взрывной рост востребованности киноконтента

В День кино мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки молодых режиссеров. По его словам, несмотря на сложности, отечественное кино переживает второе рождение.

"Мы видим взрывной рост востребованности киноконтента. На рынок пришли "Газпром-медиа", "Сбербанк", "Яндекс" и другие серьезные игроки, которым нужно все больше и больше, интереснее и интереснее, самый различный контент", - написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

По словам мэра, многие населенные пункты борются за то, чтобы у них снимались ленты. Для Москвы же кино давно стало серьезной отраслью экономики.

"Начали давать гранты фильмам, которые рассказывают о Москве, снимают исторические места и достопримечательности города. В 2020 году поддержку получили четыре фильма, в этом году выплатим гранты авторам 8 художественных картин", - сообщил Собянин.

Кроме того, в городе создана кинокомиссия, которая организует съемки в столице. На встрече было принято решение о поддержке начинающих режиссеров.

"Многие из них снимают свои дипломные работы в Москве. И если город станет одним из героев их работы, то мы выделим поощрительный грант", - отметил мэр.

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