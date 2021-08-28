Собянин принял участие в работе Российской креативной недели

Москва является одним из мировых центров развития креативных индустрий

Москва может получить официальное звание мировой столицы дизайна. Она вышла в финал международного конкурса, итоги которого подведут в октябре. О вкладе креативных индустрий в развитие и экономику города говорили на встрече Сергея Собянина и представителей творческих профессий. Для них будут создавать новые пространства, переоборудуя заброшенные промзоны.

Цифровые авторы и виртуальная мода - новая реальность. Как 3D-модели попадают в жизнь из компьютерных игр и кино, рассказывают на Российской креативной неделе в Парке Горького. С представителями творческих профессий пообщался и мэр Москвы Сергей Собянин.

Креативные индустрии становятся значимой частью экономики. В Москве это уже 6 процентов от валового регионального продукта. Общая выручка творческих компаний превышает 3 триллиона рублей. Традиционные отрасли начинают пересекаться с современными электронными.

В городе уже 12 крупных творческих площадок и часто они располагаются на территориях бывших промзон. А год назад Москва создала Агентство креативных индустрий.

"Мы несколько дней назад открыли специализированный на креативных индустриях центр управления бизнесом - ЦУБ, который будет осуществлять, по сути, консультации, образовательные программы для представителей творческих сообществ. Мало кто понимает про договора, про экономику, про бухгалтерию", - рассказала президент экспертного совета при АНО "Агентство креативных индустрий" Софья Троценко.

На площадках Российской креативной недели говорили и про самый обсуждаемый в последние дни арт-проект швейцарца Урса Фишера "Большая глина № 4", который установили на Болотной набережной. Он не только вызвал неоднозначную реакцию у москвичей, но и дал повод задуматься над тем, что такое креатив?

"Мне сложно, например, провести грань между музеем креативным или не креативным. Например, Третьяковская галерея - это креативный музей или не креативный? Или "Гараж" только креативный? Или, например, Петр I, который у нас стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина – креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле", - рассказал Собянин.

"Сегодня, конечно же, уровень развития креативных индустрий и среды для них в регионах Российской Федерации отличаются кардинально. Москва сегодня смело может претендовать на звание креативной столицы мира", - заявил Сергей Кириенко.

И будет. Москва подала заявку на международный конкурс World Disign Сapital 2024 и уже вышла в финал.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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