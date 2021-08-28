Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг

Столицу постигли серьезные испытания, отметил мэр

Столичным центрам "Мои документы" 10 лет. С праздником сотрудников поздравил мэр Сергей Собянин.

Первый офис открыли в районе Лефортово в августе 2011 года. Сейчас же в городе уже более 130 таких центров. А количество предоставляемых ими услуг выросло почти в три раза. Мэр вручил награды лучшим сотрудникам. И отметил, что работники офисов госуслуг всегда относятся к посетителям с вниманием. И поблагодарил за поддержку, которую они оказывали горожанам во время пандемии.

"Последние 1,5 года Москву постигли серьезные испытания, и вы все были рядом с москвичами в самые трудные минуты. Спасибо за то, что пошли в колл-центры для того, чтобы разговаривать и помогать москвичам. Спасибо, что сделали суперпрограмму вакцинации в павильонах "Здоровая Москва", других центрах, и москвичи поверили вам. Спасибо!" - отметил Собянин.

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