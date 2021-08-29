В труднодоступных районах России началось досрочное голосование

Основное голосование пройдет с 17 по 19 сентября

Меньше трех недель остается до одного из главных политических событий в жизни страны - выборов в Государственную Думу. Они продлятся три дня - с 17 по 19 сентября. В ряде регионов можно будет проголосовать дистанционно. В Москве заявки уже подали более миллиона человек.

Сделать свой выбор заранее смогут жители труднодоступных и отдалённых районов. 29 августа в России стартует досрочное голосование. Оно пройдёт на территории 11 регионов, а также в воинских частях, на полярных станциях и судах, которые находятся в плавании. Члены избирательных комиссий будут доставлять гражданам бюллетени при помощи авиационного, водного и автомобильного транспорта высокой проходимости. Поддержку окажут сотрудники МЧС.

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