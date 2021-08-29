ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В труднодоступных районах России началось досрочное голосование

10:11
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Основное голосование пройдет с 17 по 19 сентября

Меньше трех недель остается до одного из главных политических событий в жизни страны - выборов в Государственную Думу. Они продлятся три дня - с 17 по 19 сентября. В ряде регионов можно будет проголосовать дистанционно. В Москве заявки уже подали более миллиона человек.

Сделать свой выбор заранее смогут жители труднодоступных и отдалённых районов. 29 августа в России стартует досрочное голосование. Оно пройдёт на территории 11 регионов, а также в воинских частях, на полярных станциях и судах, которые находятся в плавании. Члены избирательных комиссий будут доставлять гражданам бюллетени при помощи авиационного, водного и автомобильного транспорта высокой проходимости. Поддержку окажут сотрудники МЧС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Голосование в труднодоступных районах
Голосование в труднодоступных районах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.