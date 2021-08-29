"Конкретная угроза": американцев попросили не приближаться к аэропорту Кабула

Тех, кто уже находится на территории аэропорта, попросили немедленно ее покинуть

США перешли к финальной фазе эвакуации своих граждан и персонала из Афганистана. Об этом сообщило агентство Reuters. Ситуацию осложняет угроза нового теракта. По словам президента Джо Байдена, очередная атака боевиков может произойти в ближайшие сутки. Посольство США в Кабуле призывает американцев не приближаться к аэропорту.

Подступы к аэропорту Кабула сейчас охраняют талибы -автоматчики. Количество их блокпостов только увеличивается. В субботу в этом районе была слышна стрельбы. Очевидцы говорят и о распылении слезоточивого газа. Но прежних толп уже не видно. Никакой давки и тысяч брошенных на произвол запрещенного в России "Талибана" людей.

Все это очень нехорошо сказывалось на имидже США в международном пространстве. И вот странное стечение обстоятельств: теракт у воздушной гавани, в результате которого погибли более 200т человек, заявление американских властей о вероятности новых атак вблизи аэропорта. И такие ненужные Вашингтону толпы рассеялись сами собой. Вот официальное сообщение посольства США в Кабуле.

"На фоне достоверных данных об определённой угрозе все граждане США, находящиеся в окрестностях аэропорта Кабула, должны немедленно покинуть прилегающую к нему территорию, отказаться от поездок в аэропорт и не приближаться ни к одним из его ворот", - говорит в тексте.

Вот та же американская газета Washington Post отмечает: завершение основной фазы операции по эвакуации людей совпало по времени с терактом вблизи аэропорта. Сразу после этого масштаб вывоза людей был значительно сокращен. Власти США, судя по всему, запутались: - смогут ли они помочь всем, кому обещали, выбраться из Афганистана, или нет.

В аэропорту Кабула находятся около тысячи гражданских, которых должны вывезти. И только потом - окончательная эвакуация военных. По данным американских СМИ, Байден намерен к 31 августа отозвать из Афганистана всех дипломатов.

"Пока не ясно, вернутся ли американские дипломаты позднее в Афганистан, и если вернутся, то, когда именно это произойдёт. Какое-либо окончательное решение на этот счет еще не принято. Отсутствие четкого плана в этом вопросе практически гарантирует, что дипломатическое присутствие США в Кабуле может быть прервано на недели, месяцы или более длительное время", - пишет WP.

Первые американские рейсы с афганцами уже приземлились в Албании и Уганде. Президент Франции упрекнул Вашингтон в лукавстве и жонглировании цифрами. Американцы заявляют, что к настоящему моменту эвакуировали из Афганистана более 117 тысяч человек. Французы парируют: неважно сколько вывезли беженцев, важно, сколько примите на своей территории.

В понедельник Париж и Лондон намерены представить в Совбезе ООН проект резолюции о зоне безопасности в Кабуле. Контролироваться она должна Организацией объединенных наций. Для продолжения гуманитарных операций. Например, чтобы в безопасной зоне могли укрыться афганцы, не успевшие улететь эвакуационными рейсами. Конкурентные меры воздействия на талибов в случае их несогласия пока не озвучиваются. Соединенное Королевство, например, пригрозило некими финансовыми санкциями, если запрещенный в России "Талибан" не обеспечит безопасного выезда из страны после 31 августа всем желающим афганцам.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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