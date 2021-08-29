Взрыв в Кабуле оказался ракетным ударом США

Американские военные атаковали террориста-смертника

Новый мощный взрыв прогремел в воскресенье в Кабуле. Жилой дом, расположенный рядом с аэропортом, подвергся ракетному удару.

Сообщается о двух погибших, еще трое пострадали.

Агентство Reuters со ссылкой на американские официальные источники сообщает, что за атакой могут стоять военные США. Целью удара были боевики запрещенного движения "Исламское государство". РИА Новости сообщает, что один из террористов планировал атаковать аэропорт.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram