Собянин осмотрел новый корпус международного медкластера в Сколково

Мэр рассказал об открытии в медкластере французской клиники "Сан Шарль"

Сергей Собянин в понедельник посетил инновационный центр "Сколково". Он осмотрел новый терапевтический корпус израильской клиники в Международном медицинском кластере. Первых пациентов там начнут принимать в октябре.

Также под председательством мэра прошло заседание наблюдательного совета, в ходе которого подписали соглашение о создании в "Сколково" французской ортопедической клиники Saint Charles ("Сан Шарль").

Сергей Собянин подчеркнул: проект Медицинского кластера состоялся. Он востребован пациентами и постепенно набирает обороты.

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