Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану

Россия воздержалась при голосовании

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, в которой содержится призыв к террористическому движению "Талибан" (организация запрещена в России) обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан. За документ проголосовали 13 членов, Россия и Китай воздержались. Резолюция также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи. В ходе заключительного этапа эвакуации, которая завершается завтра, Афганистан уже покинул и основной штат посольства США. Соседний Узбекистан сообщил о полном закрытии границы. А талибы заявили, что ситуацию вокруг аэропорта Кабула они теперь полностью контролируют и ни в чьей военной помощи не нуждаются.

Густой дым над аэропортом Кабула. Боевики запрещенного в России “Исламского государства” совершили очередную атаку на воздушную гавань. Очевидцы сообщают, что было выпущено не менее 5 ракет, но ПВО США с ними справилась. Несколько снарядов упали в жилых кварталах, не долетев до цели. Небо над городом находится под контролем США, в отличие от улиц, где террористы, судя по всему, свободно передвигаются, выбирают новые точки для обстрела.

Эффективно противостоять этому возможности нет. После первого теракта беспилотники ударили по предполагаемым целям исламистов, но вместе с автомобилем с взрывчаткой пострадал еще и жилой дом. Погибла семья из 9 человек.

- Раздался взрыв. Я пришел сюда, чтобы посмотреть, что происходит. Отсюда обстреливали аэропорт. Но, к сожалению, жертвами в основном стали мирные жители.

Вывод своих войск, как и эвакуацию граждан, США должны завершить через сутки. Но уже сейчас ясно, что сделать это не получится. И как будет развиваться ситуация, предсказать никто не решается. Лидеры террористического движения "Талибан", запрещенного в России, поторапливают американцев и уже заявили о том, что ждут передачи аэропорта под их контроль 31 августа. Тысячам людей, пытавшимся покинуть страну на гуманитарных рейсах, теперь придется идти пешком. Европейские дипломаты договариваются с соседями Афганистана об открытии границ.

"Что касается сухопутного маршрута, это сложно, и мы продолжаем вести переговоры о деталях, как доставить людей в посольство Германии, если они дойдут до границы с Узбекистаном. Нам также нужно какое-то соглашение с афганской стороной, с "Талибаном" о людях, использующих наземный маршрут", - сказал глава МИД Германии Хайко Маас.

Лидеры европейских стран предложили создать в аэропорту Кабула зону безопасности. "Талибан" ответил, что сделать этого не позволят, так как это нарушение суверенитета. Запад пока не понимает, с какой позиции общаться с новым афганским правительством. Но делать это придется. Борис Джонсон назвал условия, при которых режим талибов может быть признан.

"Если новый режим в Кабуле хочет политического признания или чтобы замороженные на счетах средства были разблокированы, он должен гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и не допустить, чтобы Афганистан снова превратился в инкубатор глобального терроризма", - заявил британский премьер Борис Джонсон.

Так или иначе, Афганистан снова стал горячей точкой на долгие годы. Вывод американских войск, который преподносился как завершение 20-летней войны, по всей видимости, стал отправной точкой для новой гуманитарной катастрофы, ответственность за которую брать на себя никто не спешит.

Виктор Прокушев, Алексей Платнов, "ТВ Центр".

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