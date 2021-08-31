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Американские генералы потребовали отставки главы Пентагона из-за Афганистана

08:09
  • вторник
  • 31 августа 2021

Они предупредили о последствиях поспешного вывода войск

США сообщили об окончании  спецоперации по эвакуации своих соотечественников из Афганистана. Талибы (террористическое движение "Талибан" запрещено в России) отметили уход американцев стрельбой в воздух. Движение объявило о полном контроле над территорией Афганистана и независимости страны. Последний самолет с американскими военнослужащими вылетел из аэропорта Хамида Карзая 30 августа.

Как уточнили западные СМИ, присутствие Штатов  длилось 19 лет 10 месяцев  и 25 дней. Это самый долгий конфликт, в котором участвовали США. И выходили из него  в спешке и при угрозе совершения новых терактов.

Как объяснил Джо Байден, он принял решение не продлевать эвакуацию, следуя рекомендации военных. Отметив, что это лучший способ сохранить жизни и обеспечить дальнейший выезд из страны гражданских лиц. По данным Госдепа, в Афганистане остаются около 200 американцев.

"Потеря миллиардов долларов нашего современного военного оборудования и материалов, попавших в руки наших врагов, является катастрофической. Ущерб репутации Соединенных Штатов неописуем. В течение многих лет нас будут рассматривать как ненадёжного партнёра в любом международном соглашении или операции".

Это цитата из открытого письма 87 американских  генералов и адмиралов в отставке, которые требуют ухода со своих постов  главы Пентагона и начальника объединенных штабов. Как отметили авторы, поспешное отступление из Афганистана не пройдет бесследно. Последствия этой катастрофы будут сказываться на протяжении десятилетий, террористы теперь могут беспрепятственно проникать в США.

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