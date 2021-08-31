Что происходит в Афганистане после бегства американских военных

Пентагон ранее заявил об окончании 20-летней военной миссии в республике

Пентагон заявил об окончании 20-летней военной миссии в Афганистане. В ночь на вторник последний американский солдат покинул аэропорт Кабула, после чего воздушная гавань перешла под полный контроль террористического движения "Талибан", запрещенного в России. Тем не менее в республике все ещё остаются сотни граждан США, как и многие тысячи афганцев, сотрудничавших с американским командованием. Судьба этих людей теперь полностью в руках исламистов. В их же распоряжении осталось и современное оружие - на десятки миллиардов долларов.

Аэропорт Кабула сейчас выглядит так: горы мусора и брошенных вещей. Люди так спешили покинуть страну, что оставляли свой багаж - лишь бы улететь. На подъездах к воздушной гавани - перевернутые автомобили. Стекла некоторых изрешечены пулями.

На территории самого аэропорта - брошенная техника, включая самолеты и вертолеты. Часть повреждена. Но талибы теперь уже по-хозяйски осматривают, что можно починить.

Эта картинка уже напоминает попытку представить запрещенную в России организацию "Талибан" как вполне себе светскую структуру, готовую к цивилизованному развитию ситуации. Толпы репортеров, никаких автоматчиков, высший свет радикального общества. Весь в белом. Под прицелами телекамер официальный представитель талибов обращается к военным. Забиулла Муджахид прекрасно понимает, что мировые информагентства обязательно распространят эту картинку.

"Я прошу вас быть очень осторожными в обращении с людьми. Нация сильно пострадала, они подвергались репрессиям из-за оккупации, сталкивались с проблемами в течение 20 лет. Поэтому я призываю всех наших военных хорошо относиться к людям, потому что люди имеют право на мир, на объединение. Мы слуги народа", - объявил он.

Талибы обещают в течение нескольких дней возобновить как внутренние, так и международные рейсы после проверки технического состояния аэропорта. Планируют в пятницу объявить о формировании нового правительства. По некоторым данным, уже назначены руководитель МИДа, министр обороны и глава МВД.

Празднование победы над американцами - с гранатометами наперевес. На улицах Кабула оживление. Правда, ни одной женщины.

А вот так представители запрещенного в России "Талибана" провожали последний американский самолет. Вылетевший из Кабула буквально за минуту до установленного радикалами времени окончания эвакуации лайнер удалялся под звуки выстрелов и фейерверков. Позорно сбежавшие из Афганистана американцы бросили в аэропорту служебных собак, которые работали на армию США. Прямо в клетках. А сколько граждан Америки остались на вражеской территории, не знает даже Госдеп. А ведь обещали вывезти всех до единого.

"Мы полагаем, что в стране остается небольшое число американцев — менее 200. Возможно, около 100 из них хочет уехать. Мы пытаемся определить точно, сколько их", - заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США.

Госсекретарь оправдывается: мол, операция по эвакуации людей из Кабула была одной самых сложных в истории США. Власти попытались подсунуть нации героя этого времени и распространили вот эту фотографию. На ней генерал-майора Крис Донахью. Последний американский военный, покидающий Афганистан. Народ не понял. И жестко раскритиковал, не стесняясь в выражениях: не нужно позорное бегство называть уходом. Зрители телеканала Foxnews сравнили генерала с последним выжившим пассажиром "Титаника", готовящимся сесть в спасительную лодку и даже вспомнили вывод советских войск из Афгана.

- Си и Путин, должно быть, от души смеются, думая о тех угрозах, с которыми Соединенные Штаты выступают в адрес Китая и России. Американские военные, бегущие под натиском "Талибана", не добавляют этим угрозам убедительности". - Предпочитаю фотографию последнего россиянина. Их выход в 1989 году был куда менее позорный, чем наш.

Первые лица страны продолжают прятать голову в песок, отделываясь редкими заявлениями. Накануне Россия и Китай воздержались от голосования в Совбезе ООН по резолюции по Афганистану, предложенной США, Францией и Великобританией. Авторы не учли ряд принципиальных моментов. В частности, борьбы против запрещенного в России "Исламского государства" (террористическая организация). Российский МИД озвучил позицию, с которой выступает Москва.

"Позицию в пользу мира, процветания и безопасности в этом регионе. Мира для афганского народа, процветания для афганского народа. И тех решений, которые должны исключить вероятность дальнейшего использования территории Афганистана террористами, наркоторговцами и прочими представителями организованной преступности", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Талибан" уверяет: Афганистан не станет угрозой для других стран, но вмешиваться в свои дела не позволит. Новые власти приглашают в страну специалистов и инвесторов для восстановления экономики. Правда, с оговоркой - не оккупантов, какими были США.

Лилия Акиньшина, Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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