Уникальную нейрохирургическую операцию провели в Ялте

Благодаря чему медицина в регионе совершила качественный скачок и как это отразится на жителях полуострова?

В Крыму врачи проводят уникальные операции, которых не делают во многих ведущих странах мира. После того, как несколько больниц полуострова передали Федеральному медико-биологическому агентству, здесь удалось собрать сильные команды нейрохирургов, ортопедов, кардиологов и других специалистов. А теперь - впервые в Ялте - работает и онкологическое отделение.

Вместо операционного стола – операционный стул. Считается что такое положение для человека – наиболее естественное. А еще удобное для хирурга - в разрезе в районе затылка не скапливается жидкость.

"Это основание черепа в области задней черепной ямки и краниовертебрального перехода, то есть где голова соединяется с шеей. Где переходит спинной мозг в продолговатый мозг. Там находятся жизненно важные центры", - сказал Виталий Игнатенко, врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму.

Пациенту 58 лет. Он жаловался на головокружение, тошноту, потерю ориентации, двоение в глазах. В результате обследования в районе задней черепной ямки нашли опухоль размером в 5 сантиметров.

Здесь в Ялте мы можем наблюдать за ювелирной работой хирурга с максимально близкого расстояния буквально несколько метров. Операция сложная, длится до 6 часов. А врачи сравнивают ее с хождением по канату над пропастью без страховки.

Операция прошла в штатном режиме. Теперь - реабилитация. Уже на следующие сутки пациента обычно ставят на ноги. Через месяц – возвращают к обычной жизни. Нейрохирург из Петербурга Виталий Игнатенко говорит, что такие операции проводят далеко не в каждой стране, но в Крыму теперь они станут регулярными.

"Патология достаточно частая, но операции с таким положением тела не частые. Вот, например, в США, где я был много раз – они не делают. Это и сложно и, с их точки зрения, опасно. Нужна определенная подготовка", - заявил Игнатенко.

В 2020 году по поручению президента первая городская больница Ялты и еще несколько учреждений были переданы в управление Федеральному Медико-биологическому агентству. Задача – поднять уровень местной медицины до столичного. Сюда приглашают опытных специалистов со всей страны. А оснащение современной техникой позволяет проводить ранее недоступные в Крыму операции.

"Мы собрали очень сильную команду из нейрохирургов. Также мы развиваем другие направления стационарной высокотехнологичной помощи. У нас очень сильная команда травматологов-ортопедов, у нас полный комплекс эндоскулярной медицинской помощи, по кардиологии, аритмологии, по сосудистой хирургии", - сообщил Юрий Труба, заместитель главного врача филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму по стационару.

В прошлом году здесь открыли онкологическое отделение – до этого в Ялте не делали химиотерапию. Провели более пятисот кардиологических операций. От Гурзуфа до Фороса организовали диспансеризацию населения, среди диагностов – ведущие российские специалисты. А в 2024 году на южном берегу появится многопрофильный комплекс с самым передовым оборудованием.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Ялта, Республика Крым.

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