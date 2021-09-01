Собянин рассказал о проекте "Умный город"

Цифровизация всех сфер жизни - это уже ближайшее будущее

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во II федеральном просветительском марафоне "Новое знание". Его организатором выступает российское общество "Знание". Марафон стартовал в первый день учебного года и продлится три дня. Основными площадками мероприятия стали студии в шести городах России - от Санкт-Петербурга до Владивостока. Выступая перед учащимися вузов, мэр Москвы рассказал о проекте "Умный город", который реализуется в столице. Сергей Собянин подчеркнул, что цифровизация всех сфер жизни - это уже ближайшее будущее. По словам мэра, через 5 лет горожане будут находиться в окружении множества онлайн-сервисов.

"Это город, который постоянно находится с вами в диалоге. Вы постоянно находитесь в окружении каких-то электронных сервисов. Постоянно. Практически постоянно. 90 процентов времени. Вы думаете, это фантастика? Ничего подобного. Даже уже сегодня, находясь дома, выходя из дома, передвигаясь по городу, заходя в вузы или на предприятия и организации, вы постоянно находитесь уже в системе электронного города. Город большой, огромное количество предпочтений. Разные люди. Разных возрастов. Разных взглядов. Главное в городе будущего - должно быть интересно всем. Комфортно, интересно всем. Чтобы мы любили свой город, чтобы мы гордились своим городом. Вот это город будущего. Не важно, какие технологии, важно, как люди себя будут там ощущать", - сказал Собянин.

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