Представители партии "Новые люди" обсудили защиту прав женщин

Они соблюдаются не в полной мере, считают в политическом объединении

Поговорить откровенно о правах женщин. Публичная дискуссия партии "Новые люди" собрала в центре Москвы несколько сотен представительниц прекрасного пола. На сцене: теледивы, психологи, блогеры.

"В нашей стране тоже есть люди, которым близко понимание, что мужчина должен обязательно контролировать женщину, и мужчина должен говорить, как женщина должна выглядеть, как она должна учиться, чему она должна учиться, что она должна носить, с кем она должна фотографироваться. И оказывается "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в умах наших людей тоже присутствует", - заявила Татьяна Винницкая, кандидат в депутаты Госдумы от партии "Новые люди".

Женщины зарабатывают меньше мужчин на треть. Хотя еще в 2017 году в нашей стране запустили национальную стратегию. Одно из ее положений предписывало, что зарплаты должны выровняться. Но и сейчас проблема остается острой. И это далеко не самая "больная" тема.

"Для меня важнее вопрос ущемления свобод, в ущемлении женщины в вопросе насилия домашнего, вообще насилия, изнасилований, и то, что у нас на законодательном уровне это оправдано. То, что у нас на законодательном уровне домашнее насилие - это административная ответственность. И этот вопрос важнее намного, чем вопрос карьерного роста", - уверена телеведущая Елена Летучая.

Участники дискуссии считают, с домашним насилием необходимо бороться законодательно. Кроме того, подняли вопросы соблюдения прав женщин-заключенных и их социализации после освобождения.

Егор Киселёв, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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