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Представители партии "Новые люди" обсудили защиту прав женщин

22:28
  • четверг
  • 02 сентября 2021

Они соблюдаются не в полной мере, считают в политическом объединении

Поговорить откровенно о правах женщин. Публичная дискуссия партии "Новые люди" собрала в центре Москвы несколько сотен представительниц прекрасного пола. На сцене: теледивы, психологи, блогеры.

"В нашей стране тоже есть люди, которым близко понимание, что мужчина должен обязательно контролировать женщину, и мужчина должен говорить, как женщина должна выглядеть, как она должна учиться, чему она должна учиться, что она должна носить, с кем она должна фотографироваться. И оказывается "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в умах наших людей тоже присутствует", - заявила Татьяна Винницкая, кандидат в депутаты Госдумы от партии "Новые люди".

Женщины зарабатывают меньше мужчин на треть. Хотя еще в 2017 году в нашей стране запустили национальную стратегию. Одно из ее положений предписывало, что зарплаты должны выровняться. Но и сейчас проблема остается острой. И это далеко не самая "больная" тема.

"Для меня важнее вопрос ущемления свобод, в ущемлении женщины в вопросе насилия домашнего, вообще насилия, изнасилований, и то, что у нас на законодательном уровне это оправдано. То, что у нас на законодательном уровне домашнее насилие - это административная ответственность. И этот вопрос важнее намного, чем вопрос карьерного роста", - уверена телеведущая Елена Летучая.

Участники дискуссии считают, с домашним насилием необходимо бороться законодательно. Кроме того, подняли вопросы соблюдения прав женщин-заключенных и их социализации после освобождения.

Егор Киселёв, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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Публичная дискуссия партии "Новые люди"
Публичная дискуссия партии "Новые люди"
Публичная дискуссия партии "Новые люди"
Публичная дискуссия партии "Новые люди"
Публичная дискуссия партии "Новые люди"
Публичная дискуссия партии "Новые люди"
Публичная дискуссия партии "Новые люди"
Публичная дискуссия партии "Новые люди"
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