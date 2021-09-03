Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

Это наиболее безопасный способ участия в выборах в условиях пандемии

Сергей Собянин примет участие в электронном голосовании на выборах 17-19 сентября. Мэр уже подал заявление, о чем сообщил на своем персональном сайте.

"Прийти на избирательный участок, получить бюллетень, зайти в кабинку, заполнить бюллетень и потом бросить его в избирательную урну с гербом - традиция, освященная годами. В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование - способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика не выходя из дома", - рассказал Собянин.

Он отметил, что электронное голосование в условиях пандемии коронавируса - наиболее безопасный способ участия в выборах. Аналогичное решение приняли уже почти полтора миллиона москвичей, заключил мэр.

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