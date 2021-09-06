Талибы объявили о захвате провинции Панджшер

Панджшер была последним очагом сопротивления

Представители запрещенной в России группировки "Талибан" отказались от перемирия с ополчением в Панджшере в обмен на вывод своих сил из провинции. Ранее такое предложение озвучил лидер сопротивления Ахмад Масуд.

Тем временем, министры иностранных дел "большой семёрки" готовят встречу по ситуации в Исламской республике и, похоже, хотят пригласить на неё Россию и Китай. В нашем МИД отметили, что ранее получали сигналы из Берлина и Парижа, но речи о встрече в формате "семерки" не было и призвали западных партнёров чётче сформулировать свою позицию.

Тем временем, по последним данным, представители движения "Талибан" заявили о полном захвате провинции Панджшер. В сообщении говорится, что ополченцы потерпели полное поражение.

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