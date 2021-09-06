Собянин открыл движение по участку СВХ между Открытым и Ярославским шоссе

Он отметил высокую степень строительной готовности СВХ

Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира. Мэр напомнил, что СВХ является крупнейшей городской магистралью.

"Она соединяет семь крупных городских магистралей и 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Косинской развязки, до Некрасовки, от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань. Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок - это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова", - сказал Собянин.

До 2023 года Северо-Восточная хорда соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань, но городская магистраль заработает в следующем году в полном объеме. По словам мэра, запуск СВХ улучшит движение в половине города, на МКАД, уменьшит трафик в центре Москвы.

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