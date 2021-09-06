Собянин отметил высокую степень строительной готовности Северо-Восточной хорды

Мэр открыл новый участок СВХ

Сегодня в Москве открыт новый участок Северо-Восточной Хорды. Движение запущено между Ярославским и Открытым шоссе с развязкой на проспекте Мира. В торжественной церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Полностью хорду запустят уже в следующем году.

12,5 километров прямой бессветофорной дороги. От Ярославского шоссе до Открытого теперь можно проехать за шесть минут. По МКАДу эта поездка занимает до часа. И это предпоследний введённый участок новой трассы - Северо-Восточной хорды.

С открытием восьмого участка СВХ у миллионов жителей востока Москвы появилась возможность оказаться на Ярославском шоссе, не выезжая на МКАД. Причём сделать это можно очень быстро. По словам строителей, чтобы добиться таких результатов - время в пути займёт не более 10 минут - потребовались колоссальные усилия инженеров, проектировщиков и практически всех городских служб. А уже совсем скоро будет сдан и следующий участок.

Транспортная развязка на пересечении с проспектом Мира заслуживает отдельного внимания. Это одно из крупнейших многоуровневых сооружений в Москве.

"Мы проходим двумя эстакадами. Одной эстакадой 6-полосной над Ярославским ходом – скоростные поезда, электрички, где ходят. И второй эстакадой мы проходим над грузопассажирским ходом Ярославского направления. Соответственно, работали чётко на данных участках только в технологические окна. Была плотная связь с МЖД", - говорит управляющий проектом "Северо-Восточная хорда" Валерий Фабер.

Это инженерное решение разгружает плотный транспортный поток Ярославского шоссе, улучшая транспортную доступность трети миллиона жителей районов Свиблово, Ярославский, Ростокино, Метрогородка и Богородского.

"СВХ является крупнейшей городской магистралью. Она соединяет 7 крупных городских магистралей и 15 улиц. Проходит от Бусиновской развязки до Косинской развязки до Некрасовки. То есть от "санкт-петербургской" строящейся дороги, до дороги на Казань", - рассказал Сергей Собянин.

Один из самых сложных участков Северо-Восточной хорды, связывающих Ярославское и Открытое шоссе, построили за год, на 2 месяца быстрее запланированного. С опережением идёт строительство и других скоростных городских магистралей – Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Все они призваны снизить нагрузку на МКАД и кардинально улучшить транспортный поток в столице. Но, по словам мэра, СВХ нужно сдать как можно скорее.

"Сегодня открыто ещё 2 участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города 1 участок – это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году, и СВХ будет готова", - сказал Сергей Собянин.

И сегодня же мэр столицы почтил память бойцов 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Памятник героям установили в парке "Акведук" недалеко от нового участка хорды. Впрочем, посетить этот монумент теперь может каждый, учитывая, что с открытием дороги добираться до него стало намного быстрее.

Илья Данильцев, Сергей Ким, Егор Хлябич и Алексей Овчинников. "ТВ Центр".

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