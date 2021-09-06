ЦИК будет бороться с кандидатами-двойниками

По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, подобные приемы - низшая точка падения политтехнологов

Центризбирком после предстоящих выборов подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с кандидатами-двойниками. Речь идет о появлении в избирательных бюллетенях однофамильцев тех политиков, чьих сторонников пытаются запутать, распылить их голоса. Такие случаи выявлены в ходе текущей предвыборной кампании.

В России тестируют новую систему, которая исключает возможность двойного голосования. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уверена в ее надежности. А вот что делать с кандидатами-двойниками? Скандал, разгоревшийся на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга, дошел до ЦИКа. Там двое мужчин накануне кампании не просто взяли имя и фамилию одного из кандидатов, изменили даже внешность. Отрастили бороды и усы, чтобы на общих плакатах в территориальных комиссиях запутать избирателей. И ведь такие истории не исключены и на федеральных выборах.

"Обращаюсь к этим двум людям: если у вас остатки совести остались, соберите их в узелочек, снимитесь, пока еще есть возможность сняться. И никогда не подавайте руки тем политтехнологам, которые толкнули вас вот на такие вещи, за которые вам будет стыдно перед своими детьми, соседями, коллегами, родственниками. А мы, по итогам этой кампании, с учетом того, с чем мы столкнулись вот в таком циничном виде, ЦИК, несмотря на то, что мы не обладаем правом законодательной инициативы, подготовим свои предложения", - заявила Элла Памфилова.

Владимиру Вольфовичу Жириновскому проблема двойников точно не грозит. Его узнают даже дети. В понедельник председатель ЛДПР побывал с рабочей поездкой в Химках. Лидер либерал-демократов также посетил местную мебельную фабрику и центральную детскую школу искусств. И не упустил возможности преподать ее воспитанникам мини-урок на злободневную тему.

"Я сделал шесть прививок! Больше всех в мире. Потому что, некоторые говорят - я переболел. Это плохо. Надо остановить болезнь. Надо сделать так, чтобы она не пришла в ваш организм", - рассказал Жириновский.

Лидер "Гражданской платформы'" Рифат Шайхутдинов продолжает рабочую поездку по Башкортостану. В селе Новый Артаул политик принял участие в открытии благоустроенного родника. Средства на это выделил благотворительный фонд.

Руководитель партии "Зеленые" в Калужской области проинспектировал очистные сооружения в нескольких селах. Андрей Нагибин рассказал, за какими технологиями будущее там, где на полномасштабные системы фильтрации воды не хватает денег. Это небольшие модули.

Лидер "Яблока" Николай Рыбаков посетил один из московских пунктов приема вторсырья. Здесь политику, выступающему против мусоросжигания и за сортировку мусора, показали, что можно сделать из переработанных отходов.

"Если будет внедрена по всей стране система раздельного сбора и переработки отходов, это будет не только решение мусорной проблемы. Это будет создание нового сектора экономики, новых рабочих мест по всей стране", - рассказал он.

Сергей Миронов посетил организацию, чья деятельность более чем востребована. И не только в нашей стране. Председатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – за Правду" пообщался с сотрудниками благотворительного фонда "Доктор Лиза". С его погибшей в авиакатастрофе основательницей Елизаветой Глинкой политик был знаком лично.

"Ее святое дело, дело благотворительности – живо. Она всю свою жизнь помогала людям и ей было все равно, кто они – дети Донбасса, бездомные с Павелецкого вокзала – она помогала всем. Я и мои товарищи помогали и будем помогать этому фонду, потому что то, что они делают – это действительно нужное и важное дело", - отметил Миронов.

Геннадий Зюганов во время поездки в Нижний Новгород сделал акцент на предприятиях тяжелой промышленности. "Мы очень много делаем для поддержки нашей машиностроительной промышленности. По нашей инициативе был принят закон о промышленной политике, о стратегическом планировании. Мы активно продвигали сельхозмашиностроение", - сказал Зюганов.

Активисты партии "Новые люди" в Саратовской области провели акцию против коррупции на дорогах. Проверили работу автоматического пункта весогабаритного контроля. Зафиксировали недочеты. Обещают, что в случае попадания в Госдуму выявленные проблемы в системе грузоперевозок станут законодательными инициативами.

"Партия Роста" в Новосибирске показала свое новое лицо. Впервые в стране политорганизацию на выборах возглавляет женская тройка. Елена Ульянова рассказала, на чем будет настаивать в случае избрания. На персональной ответственности.

В "Единой России" отчитались об уже проделанной работе. Масштабная газификация всей страны запущена. В 32-х регионах депутаты-единороссы приняли законы, чтобы помочь отдельным категориям граждан с оплатой необходимого для газификации оборудования и подведения трубы к домовладению. Предусмотрены компенсации от 25 до 100 процентов. Стоимость минимального необходимого набора оборудования стандартизируют.

"Программа социальной догазификации, которая реализуется сейчас по всей стране – это еще и вопрос справедливости. Задача, которую поставил президент, без сомнения, будет выполнена", - заявил Андрей Турчак.

Социальная газификация только в Брянской области охватит 47 тысяч домовладений. Всего в регионе догазифицируют 1200 населенных пунктов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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