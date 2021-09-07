В афганской провинции Панджшер продолжаются интенсивные бои

Ранее талибы заявили, что установили контроль на этой территорией

Противоречивые новости продолжают приходить из Афганистана. По данным местных СМИ, в Панджшере - последнем оплоте сопротивления - не прекращаются бои с силами "Талибана".

Накануне представители запрещённой в России организации заявили, что единственная неподконтрольная им провинция пала. И даже под прицелом камер подняли свой флаг над городом.

Однако за последние дни талибы уже второй раз объявляют о победе в регионе. Но повстанцы, вынужденные уйти в подполье, настаивают, что битва ещё не закончена.

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