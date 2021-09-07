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Находящийся на орбите космонавт Новицкий подал заявку на участие в онлайн-голосовании

10:22
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Благодаря ДЭГ проголосовать можно даже с МКС

Находящийся на Международной космической станции (МКС) москвич Олег Новицкий отправил заявку на участие в электронном голосовании на выборах.

Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса. Однако сделать это немного сложнее, чем на Земле из-за нерабочей сотовой связи, рассказал космонавт.

"Мой телефон сейчас находится на Земле, поэтому мне, конечно, придется просить помощи. Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне - и готово", - приводит слова Новицкого московская мэрия.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Регистрация на участие в онлайн-голосовании открыта в Москве со 2 августа и завершится в 23 часа 59 минут 13 сентября.

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