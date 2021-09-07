Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД у Комсомольской площади

Станция объединит два диаметра

В Москве продолжается большая реконструкция железнодорожных путей в районе Комсомольской площади. Ход работ сегодня проверил мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас там проходит МЦД-2, а в планах - запустить четвертую линию центральных диаметров.

На знаменитой площади трех вокзалов скоро появится еще один: платформа "Каланчевская" станет точкой пересечения двух диаметров - второго и четвертого. Чтобы участок справился с нагрузкой, его реконструируют. Станция превращается в крупный пересадочный узел с удобными платформами и терминалом под эстакадой. Это мегапроект в железнодорожном строительстве, который свяжет метро, трамваи и вокзалы. Жители уже задумываются о названии.

Реконструируется участок между "Каланчёвской" и "Курской" длиной 4 километра. Строители работают в сложных условиях - в стесненном пространстве и среди плотной исторической застройки. Тем не менее, второй диаметр на радиусы было решено не разбивать.

Во время строительства станция остаётся открытой для пассажиров. По новому пути организовано реверсивное движение. электропоезда в обе стороны ходят поочередно — из Нахабино в Подольск и наоборот.

Проект задуман таким образом, что после завершения строительства движение на участке будет интенсивнее, но шума меньше. На новых путях укладывают так называемые "бархатные" - без стыков. Этот сложный проект, как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, реализуется по поручению президента.

Меняется и сама Комсомольская площадь - была изменена схема дорожного движения, перераспределены потоки пассажиров и транспорта. Появились дополнительные развороты и парковочные места для такси, и зоны, в которых можно сделать короткую остановку.

В районе площади трех вокзалов восстановлены пешеходные переходы - это почти два километра под землей. Из-за аварийного состояния они были закрыты много лет. А теперь можно экономить время. Два перехода уже открыты, завершается ремонт третьего - от Ярославского вокзала. Полностью все работы на Комсомольской площади планируется завершить в 2023 году.

Наталья Тарасова, Егор Миронов, Александра Панина, Александр Медведев, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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