ЦИК принял более 3,5 млн заявок на голосование онлайн и по месту пребывания

Выборы пройдут в сентябре

Центризбирком принял более трех с половиной миллионов заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах по месту фактического пребывания или дистанционно. Подать заявку на удобный для себя способ волеизъявления можно не позднее 13 сентября. Прикрепиться к участку для голосования с сегодняшнего дня и до вечера понедельника можно в любой участковой комиссии. Сделать выбор можно и до начала голосования, но только тем избирателям, которые находятся вдали от дома.

Почти 42 тысячи избирателей уже сделали свой выбор в ходе досрочного голосования. Оно проводится в 36 областях. У жителей Москвы и ещё шести регионов будет возможность проголосовать дистанционно. Но всё-таки самое массовое голосование на участках - именно поэтому глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала территориальные комиссии сделать их максимально комфортными и доступными.

"Мы действительно с вами провели огромную работу. У нас уже подавляющее большинство избирательных участков - мы их спустили на первые этажи", - сообщила Элла Памфилова.

В штабе общественной поддержки "Единой России" обсудили необходимые изменения в законодательство, чтобы поддержка нуждающихся в помощи государства граждан стала менее бюрократизированной и более гибкой. Сейчас одна семья не может одновременно получать несколько социальных выплат. Нужно выбрать одну. Критерии довольно жесткие.

Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" в ходе публичной дискуссии "Мать - это профессия" предложила приравнять материнство к труду, учитывать это как профессиональный стаж и выплачивать материнскую зарплату.

"Семья и женщина должны стоять в центре всей социальной политики. Для этого нужно сделать целый ряд важных моментов. Нужно наращивать доходы населения, нужно обеспечить жильем, нужно обеспечить бесплатным образованием и нужно обязательно сделать так, чтобы вся эта семья была здоровая, особенно, женщина и ребенок", - рассказал сопредседатель партии – председатель Центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Геннадий Семигин.

Партия пенсионеров поделилась своим видением, как вернуть россиянам здоровье и возможность улыбаться. Система стоматологической страховки с примерным годовым платежом в 3 тысячи рублей могла бы помочь населению бесперебойно получать один из самых дорогих видов медпомощи, считают в партии.

"Партия пенсионеров особым разделом после социального пенсионного обеспечения поставила вопросы здравоохранения. В первую очередь, увеличение финансирования. Из бюджета должно поступать 8% на здравоохранение", - заявил председатель Центрального совета "Партии пенсионеров" Владимир Бураков.

В КПРФ изложили свою концепцию развития малых городов, в которых проживает четверть населения страны, и села.

"Суть программы связана с тем, чтобы правильно разместить производительные силы и народонаселение по территории страны. Вся наша программа "10 шагов к достойной жизни и новой индустриализации, освоении новейших технологий и устойчивого развития села" предусматривает решение этих ключевых задач. Под это мы подготовили бюджет развития 33 триллиона", - отметил Геннадий Зюганов.

Лидер Коммунистов России Максим Сурайкин накануне очередных выборов снова разъясняет, чем его организация отличается от КПРФ.

"К сожалению, мы как настоящая компартия не имеем мощных ресурсов информационных, экономических. Скажем, если господа из КПРФ, мало кто знает, получают государственное финансирование, получают каждый год миллиарды рублей, в предыдущем созыве было полтора, ежегодно", - сообщил Максим Сурайкин.

Владимир Жириновский погрузился в тему защиты граждан от онлайн-мошенников. Посетил центр кибербезопасности. "Яблочники" в Москве провели велопробег и выступили за развитие городской инфраструктуры для набирающего популярность двухколесного транспорта.

"Чтобы автомобилисты не сбивали велосипедистов, а велосипедисты не сбивали пешеходов, должны быть отдельные велосипедные дорожки, по которым будут двигаться велосипедисты и те, кто перемещается на самокатах", - заявил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

Лидер "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов проинспектировал ход ремонтных работ на башкирском участке трассы М-7. Запланирована полная реконструкция 65 километров до границы с Татарстаном. Причем, автодорогу поведут в обход некоторых населенных пунктов. Об этом просили местные жители. К другим селам, наоборот, подведут подъездные дороги.

"Зеленые" отчитались о северной экспедиции. На берегах Енисея и Енисейского залива обнаружили многокилометровую свалку из пластика. А "Зеленая альтернатива" вручила уже третью антипремию "Зеленая галоша" за игнорирование проблем окружающей среды. На это раз сомнительную награду отправят в мэрию Тольятти.

Лилия Акиньшина, Артем Боев, "ТВ Центр".

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