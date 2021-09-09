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Талибы пообещали дать женщинам посты в правительстве Афганистана

08:17
  • четверг
  • 09 сентября 2021

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В правительстве Афганистана появятся должности для женщин. Об этом заявили представители запрещенного в нашей стране движения "Талибан".

Правда, в сообщении подчеркивается: такие позиции будут вводиться со строгим соблюдением норм шариата и на более поздних этапах формирования органов власти.

Днем ранее талибы объявили состав временного правительства, в которое вошли исключительно мужчины. Жительницы Кабула после этого вышли на акцию протеста с требованием обеспечить участие женщин в управлении страной.

Кроме того, новые власти пообещали провести в республике масштабные выборы и привлечь к процессу все слои населения Афганистана.

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