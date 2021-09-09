Собянин принял участие в заседании форума социальных инноваций

Обсуждали медицину, безработицу и другие темы

В Гостином дворе открылся форум социальных инноваций регионов. В пленарном заседании принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города заявил, что почти 90 процентов всех социальных услуг в столице переведено в электронный вид. Более того, объем помощи москвичам в социальных структурах почти не сокращался даже в период пандемии.

Легкий – всего 15 килограммов - пластмассовый манекен чувствительный, как человек. Если грубо с ним обращаться, даст знать. На таких макетах социальные работники учатся делать уколы, проводить сердечно-легочную реанимацию и просто аккуратно приподнимать людей с ограниченными возможностями.

"Если я поднимаю неправильно, то шея провисает, а если я поднимаю в соответствии с правилами, условиями кинестетики, то манекен реагирует по-другому - не выражает боли. Глаза не закатываются", - объясняет начальник научно-методического отдела геронтологического центра Переделкино Игорь Полубоярцев.

Это - самый масштабный стенд на форуме (см. видео). В миниатюре воссозданы десятки врачебных кабинетов, больничных палат, процедурных. В том виде, в каком они должны по последним московским стандартам. Максимально светлые, просторные, где пациент чувствует себя комфортно".

На форуме социальных инноваций регионов представлены новинки в области медицины. Юный пилот Влад демонстрирует первый в мире детский экзоскелет, связанный со встроенной синхронизированной электростимуляцией. С помощью такого устройства ребенок с диагнозом ДЦП учится вставать, ходить, подниматься по лестнице.

Кроме сферы здравоохранения на форуме представлены новейшие технологии в области социальной сферы. В программе - более 40 лекций и дискуссий со спикерами из 13 стран мира. Заявленные темы: образование, карьера, долголетие. Инновационный подход сыграл важнейшую роль и в борьбе с коронавирусом.

"В Москве функциональных коек около 30 тысяч. Мы мобилизовали для борьбы с коронавирусом еще 25. Все поликлиники, скорая помощь, врачи удвоили, практически удвоили свои усилия, чтобы противостоять этой беде. Как не инновацией можно назвать то, что мы в течение месяца создавали хорошие, не просто абы какие-то, а первоклассные госпитали? В торговом центре, в выставочном зале, в спортивном комплексе. Более того, оснащали их оборудованием", - заявил Сергей Собянин.

Креативные и смелые подходы к решению социальных задач, разработанные и внедренные в столице, теперь перенимают другие российские регионы, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы сейчас прошлись по выставке, специально подготовленной к форуму, такое впечатление, что это футуристическая выставка, и когда-то мы будем жить в другой стране. На самом деле это уже сегодняшние реалии. Я бы очень просила делегации субъектов Российской Федерации внимательно изучить опыт Москвы. Коллеги, не надо ничего изобретать! Надо то, что уже разработано, опробовано, эффективно работает, внедрять у себя на местах", - заявила Матвиенко.

Мэр Москвы отметил, насколько важно было решить проблему безработицы в период пандемии. За последние полтора года в столице трудоустроились четверть миллиона человек.

"Мы уменьшили бюрократию, уменьшили количество документов, которые необходимо сдавать. Обеспечили связь с работодателями. Создали специализированные центры по помощи молодежи, многодетным, тем, кто уже давно не работает. Это оказание психологической поддержки и перепрофилирования. И сегодня, конечно, не только благодаря этим мерам, восстановлению экономики, безработица в Москве упала практически до докризисного уровня", - заявил Собянин.

В целом по стране уровень безработицы снижается, но пока остается на уровне 5%. По словам Валентины Матвиенко, регионы задыхаются от нехватки современных специалистов. Для решения этой проблемы спикер Совета Федерации предложила школу социального лидерства, которая будет готовить кадры.

Егор Киселёв, Ольга Стрельцова, Андрей Булычев, Андрей Талалай, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram