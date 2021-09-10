Собянин: Строительство дворца единоборств в "Лужниках" завершится до конца года

Первые соревнования могут пройти там уже в следующем году

В "Лужниках" продолжается строительство Международного центра самбо и бокса. С ходом работ сегодня ознакомился мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас там доделывают фасады, проводят инженерные коммуникации. Завершают установку трибун. Начали отделочные работы. Площадь центра - 45 тысяч квадратных метров. Там будет всё, чтобы проводить соревнования международного уровня. Столичная арена по своему многофункциональному наполнению не имеет аналогов в мире. Завершить строительство планируют до нового года.

"В Москве строится дворец единоборств - уникальный объект, где в одном комплексе создаются два центра мирового уровня: центр бокса и центр самбо. Надеюсь, что это строительство объекта будет в ближайшее время закончено. Надеюсь, что в I полугодии следующего года он уже примет первые соревнования и первых спортсменов", - сказал Сергей Собянин.

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