Собянин отметил уникальность строящегося в "Лужниках" дворца единоборств

Спортивный комплекс построен более чем на 50%

Центр самбо и бокса, который сейчас возводят в "Лужниках", примет первых спортсменов уже в начале следующего года. Об этом в пятницу заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход строительства. В столице создают уникальный спортивный комплекс, аналогов которому нет в мире.

Строящийся комплекс соответствует всем международным стандартам. Там можно будет проводить соревнования любого уровня – от районного первенства среди детей до Олимпиады. Это особенно актуально сейчас, когда самбо стало олимпийской дисциплиной. Поэтому для спортсменов создают всю необходимую инфраструктуру. И даже больше.

Центр бокса и самбо в "Лужниках", как и все новые спортивные сооружения в Москве, уникален по-своему. Архитекторами задуманы не просто зеркальные потолки. Отражающие панели расположены под таким углом, что за тренировками можно наблюдать с улицы - через панорамные окна во всю стену.

Перед началом проектирования специалисты изучили мировые арены для этих видов спорта во Франции, Японии, Бельгии и Грузии. Поэтому в столичном центре создали только лучшее, исключив все неудобства для спортсменов. В результате аналогов такому дворцу спорта в мире не будет.

"Это и тренировочные залы, и залы для проведения соревнований любого уровня, в том числе и мировые чемпионаты. Помимо этого, для спортсменов будет создана вся инфраструктура – тренажёрные залы, бассейны, игровые залы", - рассказал Сергей Собянин.

Бокс и самбо расположатся под одной крышей. Однако они практически не будут соприкасаться. Для спортсменов разных дисциплин даже парковки раздельные. Строение представляет собой вытянутое здание, в котором симметрично по краям расположены панорамные тренировочные залы с зеркальными панелями на потолке, а в центре - две арены с трибунами для проведения соревнований.

"Мы видим этот центр как возможность объединить всю Москву на этой территории. Так же приглашать гостей в Москву на международные соревнования и культивировать бокс. По техническому оснащению на лучшем уровне. Передовые. Все зоны - они действительно функциональны", - рассказал заместитель председателя правления Федерации бокса Москвы Филипп Маковец.

Спортивный комплекс построен уже больше чем наполовину. Все несущие конструкции смонтированы, и начинается отделка. Провести первые тренировки во Дворце единоборств планируется уже в конце этого года.

Только в Москве самбо занимается почти 50 тысяч детей и взрослых, боксом – без малого 30 тысяч. И ежегодно воспитанники столичных школ завоёвывают сотни медалей на всероссийских и международных соревнованиях.

Илья Данильцев, Андрей Булычёв, Роман Борискин, Андрей Корнилов, Антон Дубнов и Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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