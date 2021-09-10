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Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам

14:47
  • пятница
  • 10 сентября 2021

Их всех объединяет любовь к городу и профессии

Государственные награды и премии Москвы вручили сегодня в столице. В торжественной церемонии принял участие мэр Сергей Собянин.

Среди лауреатов - врачи, педагоги, руководители предприятий, общественные деятели. Госнаграды вручались от имени и по поручению президента Владимира Путина. И сразу несколько москвичей получили премии города в различных областях, в том числе в литературе и искусстве.

"Здесь в зале сидят люди самых разных профессий: и врачи, и учителя, люди искусства, транспортники, строители. Люди разных профессий, объединенных одним - любовью к нашему городу, любовью к своей профессии, показывающие высокий профессионализм и вкладывающие душу в свою работу и в наш город. Хотел поблагодарить вас и в вашем лице всех москвичей за трудолюбие, за упорство, за стремление к победе, поздравить вас с наступающим праздником, поздравить с заслуженными наградами, пожелать вам здоровья и успехов", - сказал Собянин.

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