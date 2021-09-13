Собянин осмотрел новое здание поликлиники в Нагатинском Затоне

В здании побывал мэр столицы

В Нагатинском затоне завершено строительство новой поликлиники. Её возвели на улице Судостроительная. Новое здание в понедельник оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь будут принимать как взрослых, так и детей. Кроме того, отроется женская консультация. В сутки тут смогут оказать помощь 750 пациентам. Причем, чтобы развести потоки, сделаны отдельные входы. Удобная навигация поможет быстро сориентироваться. Благодаря новой поликлинике город обеспечил создание 400 рабочих мест.

"В последние годы построено 50 новых поликлиник. Вот это 50-ая - юбилейная. И в ближайшие годы будет построено ещё 30, это и те районы, где идет реновация, новые микрорайоны Москвы. Ну или где физически уже настолько износилась поликлиника, что легче новую построить", - рассказал Собянин.

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