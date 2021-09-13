Собянин: новая поликлиника в Нагатинском Затоне заработает до ноября

Мэр осмотрел медучреждение

В столичном районе Нагатинский Затон открывается новая поликлиника. В ней будут принимать и детей, и взрослых. Шестиэтажное здание площадью почти 10 тысяч квадратных метров возвели по индивидуальному проекту. В сутки тут смогут получить помощь 750 пациентов. Чтобы развести потоки, сделаны отдельные входы. Медучреждение, возведенное по новому московскому стандарту поликлиник, осмотрел Сергей Собянин.

Этот шестиэтажный дом меньше всего похож на поликлинику. Построенное по индивидуальному проекту здание не выделяется на фоне новостроек Нагатинского Затона, а выглядит с ними единым целым. Три входа. Три лечебных учреждения: детская, взрослая поликлиники и женская консультация.

"Вся поликлиника - наша гордость. Слишком она хорошая. И комфортная. Наверное, так ее можно описать. Комфортная поликлиника для пребывания в ней", - сказал главврач ГП №67 Владимир Короткий.

И эти слова для тех, кто пришел лечиться, немало значат. Кафетерий, уютные диваны, понятная навигация добавят настроения. Планировка позволила развести потоки пациентов. Получить помощь только за один день здесь смогут до 750 человек.

"В Москве за последние годы построено 50 новых поликлиник, вот это 50-я, юбилейная, и в ближайшие годы построено будет еще 30. Это и микрорайоны, где идет реновация, новые микрорайоны Москвы, ну или где физически настолько уже износилась поликлиника, что требует просто новую построить, а старую невозможно реконструировать. Помимо этого, вы знаете, мы приняли программу реконструкции 200 действующих клиник. Такая масштабная программа по модернизации всего первичного звена", - рассказал Собянин.

Помимо 2 поликлиник, есть подразделение женской консультации. 14 кабинетов, оснащенных суперсовременным оборудованием, - подразделение перинатального центра при больнице имени Юдина. У каждого врача - свой аппарат УЗИ. Помимо этого, есть один очень важный кабинет - невынашивания беременности.

"Не будет необходимости отправляться по другому адресу для того, чтобы провести УЗИ или КТГ плода. Есть все возможности, есть все помещения, есть все оснащение, чтобы все эти важные исследования мы проводили здесь на месте", - заявила главврач ГКБ имени С. С. Юдина Ольга Папышева.

Уютная и спокойная обстановка для лучшего взаимопонимания. А это - гордость детского отделения - кабинет охраны зрения. Сюда будут приходить дети для лечения глазных болезней.

"Выявить патологию глазную - близорукость, дальнозоркость, амблиопию, косоглазие, - но и позволяет проводить лечение. Да, лечение таких диагнозов многоэтапное, длительное, но мы теперь не будем наших деток направлять в иные организации", - заявила Елена Рогова, главный врач детской городской поликлиники № 91.

Учитывая массовое увлечение гаджетами, обучение за компьютерами зрение детей и подростков нуждается в регулярной диагностике. Кабинет охраны зрения, судя по всему, пустовать не будет. Новая поликлиника отвечает современным стандартам московского здравоохранения.

"Надеюсь, что в ближайшие месяц-два она уже заработает и примет своих пациентов. Строительные работы проведены, оборудованием современным укомплектована, так что осталось недолго до того времени, как сюда придут жители, которые, надеюсь, будут довольны тем сервисом, который здесь организован", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе "Нагатинский Затон" идет активное строительство жилых кварталов. 54 дома включены в программу реновации. Вместе с новым жильём жители получат и обновлённую инфраструктуру.

Анастасия Мартынова, Андрей Булычев, Алексей Овчинников, Егор Хлябич, "ТВ Центр".

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