Путин и премьер Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане

Лидеры также затронули перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-Ханом. Лидеры обсудили перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях.

"При обмене мнениями по ситуации в Афганистане выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях её стабилизации", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее во вторник Путин также побеседовал с лидерами Белоруссии, Ирана, Узбекистана и Таджикистана. Среди основных тем – Афганистан.

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