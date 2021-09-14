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Путин и премьер Пакистана обсудили ситуацию в Афганистане

17:10
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Лидеры также затронули перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-Ханом. Лидеры обсудили перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях.

"При обмене мнениями по ситуации в Афганистане выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях её стабилизации", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее во вторник Путин также побеседовал с лидерами Белоруссии, Ирана, Узбекистана и Таджикистана. Среди основных тем – Афганистан.

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