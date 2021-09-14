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В Москве прошло обучение наблюдателей на выборах от партии "Справедливая Россия - За правду"

19:40
  • вторник
  • 14 сентября 2021

Проект "Справедливый наблюдатель" стартовал в марте текущего года

Партия "Справедливая Россия - За правду" провела обучение координаторов наблюдения и наблюдателей, которые будут участвовать в многодневном голосовании в сентябре на выборах депутатов Государственной думы в Москве.

В партии объяснили, что проект "Справедливый наблюдатель" создан в первую очередь для того, чтобы защитить голоса избирателей.

"Чистота выборов, их демократичность, прозрачность - это основная задача, которую мы ставили для себя. <…> В дни голосования мы будем на "передовой": вы - непосредственно на своих избирательных участниках, а мы вместе с координаторами в избирательных штабах будем с вами вести диалог через наше мобильное приложение", - сказала федеральный координатор "Молодежи Справедливой России" по правовому и политическому образованию Ксения Киселева.

Она отметила, что партия "Справедливая Россия - За правду" единственная запустила подобное мобильное приложение, передает АГН "Москва".

"Это позволит нам реагировать не просто оперативно, а молниеносно, и, кроме этого, позволит нам раньше, чем когда будут подводить итоги в территориальных комиссиях, знать результат и по округам, и в стране в целом", - уточнила Киселева.

Проект "Справедливый наблюдатель" стартовал в марте текущего года. Обучение проходило офлайн и онлайн.

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