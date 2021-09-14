Как партии и кандидаты готовятся к выборам в Госдуму

До голосования остается несколько дней

В условиях пандемии коронавируса Центризбирком обеспечил кандидатам и партиям равные возможности при проведении избирательной кампании. Об этом сегодня рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Также она сообщила, что на предстоящих выборах все избирательные участки в стране будут оснащены средствами индивидуальной защиты. А что касается самого голосования, то явку Центризбирком будет транслировать в онлайн-режиме. А перед голосованием в ЦИК пройдёт встреча со всеми наблюдателями, в том числе и международными.

- Здравствуйте. Меня зовут Воловик Борис, Сегодня 5 сентября, я нахожусь в Арктике.

Эксперимент мирового значения. Девятиклассник Борис Воловик из Москвы отправился тестировать новейшие научные разработки по сбору нефтяных пятен в океане. Экспедицию помогла организовать партия "Зелёные". И теперь планирует поделиться полученными данными с учениками российских школ.

"Этот эксперимент будет иметь продолжение в виде эко-уроков между московскими и архангельскими школьниками, которые будут проходить в формате телемоста", - сказала член президиума ЦС партии "Зеленые" Александра Кудзагова.

Большое внимание экологии уделяют и в партии "Яблоко", которая сегодня представила свой проект формирования бюджета на следующие 3 года.

"Современное сильное государство - и на построение такого государства должен быть ориентирован бюджет - это государство, в котором качественная медицина, хорошее образование. И люди понимают, что они могут реализовать себя в своей собственной стране", - заявил Николай Рыбаков, лидер партии "Яблоко".

Об администрировании налогов и помощи малому бизнесу на встрече с предпринимателями Башкортостана говорил лидер "Партии Роста" Борис Титов.

Но все интернет-сообщество сегодня обсуждает так называемый инцидент, который произошел в ходе дебатов на нашем канале, когда во время эфира лидер ЛДПР поправил ремень на брюках. Пресс-служба партии уже прокомментировала ситуацию. Отметив, что Владимир Жириновский находится в прекрасной форме и посещает несколько теледебатов в день, в чем может убедиться каждый зритель.

"В данном случае пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод - расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил - вот и всё. А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, которые не пройдут проходной барьер", - сказал пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

А "Справедливая Россия" этот день посвятила обсуждению готовящихся законодательных инициатив партии. Одна из которых - помощь в погашении потребительских кредитов.

"Мы предлагаем списать, простить все проценты по потребительским кредитам, которые брали наши граждане во время пандемии. Брали люди от безысходности. А сегодня банкиры и всякие микрофинансовые организации с коллекторами наживаются на этом", - сказал Сергей Миронов.

Один из приоритетов партийной программы "Единой России" - поддержка семей с детьми. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова - она в пятерке лидеров партийного списка - сегодня провела первое заседание совета по защите детства в рамках СНГ.

"Для России эта встреча стала логичным продолжением той политики, которая ведется на территории Российской Федерации. Совсем недавно были внесены изменения в Конституцию России, указом президента был утвержден план десятилетия детства", - напомнила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте России.

Как уже реализуются меры поддержки семей с детьми, в регионах сегодня наблюдал лидер "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов. Он отправился с рабочим визитом в Башкирию. Лидеру "Платформы" показали новый микрорайон Юбилейный в селе Карабашево, где теперь есть и современный спортивно-культурный центр, и новый детский сад.

"Программа Минсельхоза по комплексному развитию сельских территорий воплощена. Видите, такая красота! 35 детишек. Ну, это замечательно. И если район разрастется, им есть еще куда расти", - сказал Шайхутдинов.

О будущем российской науки и образования говорили сегодня и коммунисты. Лидер партии Геннадий Зюганов провел встречу с представителями творческих кругов.

"Начиная со школы, идет выхолащивание учебно-воспитательного процесса. Я об этом имею право говорить, потому что у меня в семье 10 педагогов. Мы всю жизнь учили доброму и вечному. Ребята не знают ни своей истории, ни литературы, Я был просто потрясен, когда из учебного плана выбросили многие произведения Пушкина", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Чтобы исправить ситуацию, ЕГЭ, уверены в компартии, нужно сделать добровольным. Законопроект, предусматривающий частичный отказ от единого госэкзамена, группа депутатов КПРФ и лично лидер партии уже внесли в Госдуму, но рассмотрением документа, вероятно, займется новый ее состав.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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