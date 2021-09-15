Собянин рассказал о развитии столичной системы онкологической помощи

Мэр осмотрел обновленный Центр амбулаторной онкопомощи в Боткинской больнице

Амбулаторный центр онкологической помощи Боткинской больницы уже в ближайшие дни начнет принимать пациентов. Там завершился капитальный ремонт. Корпус перестроили почти полностью. Результаты работ в среду оценил мэр Москвы Сергей Собянин. В этом году планируется завершить реконструкцию таких же центров еще в нескольких больницах города.

Чуть больше полугода и 28 корпус Боткинской больницы изменился до неузнаваемости. Его практически полностью перестроили. Усилили конструкции, утеплили фасад, отремонтировали крышу и заменили инженерные коммуникации. В здании теперь будет работать Центр амбулаторной онкологической помощи для жителей Западного округа столицы. Он позволит организовать в Боткинской больнице полный цикл диагностики и лечения онкологических пациентов от постановки диагноза до реабилитации.

Коридоры и другие общие помещения совсем не похожи на больницу. Онкологические заболевания - всегда большой стресс для пациентов. Но в таком пространстве - с дизайнерским интерьером в бежевых тонах, удобной мебелью и мягким освещением - ожидание процедур будет максимально комфортным.

Центр оснащен оборудованием, которое даст возможность узкопрофильным врачам проводить диагностику высочайшего класса. Пятый этаж центра - это дневной стационар на 22 койки. Перед тем, как открыть двери пациентам, вместе с ведущими онкологами столицы капитально отремонтированное здание осмотрел Сергей Собянин.

"В этом году мы закончим реконструкцию ещё двух таких амбулаторных центров – в 40-й больнице и 1-й онкологической больнице. Надеюсь, что они по качеству не будут уступать Боткинской больнице", - рассказал Собянин.

За последние два года в столице существенно изменилось качество и скорость оказания онкологической помощи. На базе ведущих городских больниц организованы 6 многопрофильных онкологических центров. Их специалисты называют якорными.

"Серьёзно так вырисовывается контур всей онкологической службы города, которую мы с вами обсуждали много лет. Вышли на единую структуру онкологической помощи в составе многопрофильных центров, лабораторий первоклассных, амбулаторных центров. По сути дела, пациент здесь приходит к вам и остаётся на всю жизнь. Под вашим наблюдением", - отметил Собянин.

Первых жителей Западного округа столицы Центр примет уже 27 сентября. Сегодня же на территории Боткинской больницы после капитального ремонта открылся еще один корпус - седьмой. Сюда переехало отделение гнойной травматологии со специализированной операционной и отделением реанимации.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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