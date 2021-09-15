Партии и кандидаты продолжили работу за несколько дней до выборов в Госдуму

Уже в пятницу в стране откроются 96 тысяч избирательных участков

17 сентября на территории России откроются почти 96 тысяч избирательных участков. Жители семи регионов смогут проголосовать дистанционно. Наши соотечественники, находящиеся за рубежом, придут на участки в 144 странах. К выборам уже все готово. Об этом рассказала сегодня глава ЦИК Элла Памфилова. Помимо нового состава нижней палаты парламента, россияне в течение трёх дней будут выбирать глав девяти регионов, а в 39 субъектах проголосуют и за депутатов законодательных органов власти. Всего на разных уровнях в выборах будут участвовать 23 партии, из них 14 поборются за места в Госдуме.

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Букет белых роз – единственное отступление от регламента работы ЦИКа. Избирательная компания выходит на финишную прямую! Голосование продлится 3 дня.

"Утром 17 сентября на территории Российской Федерации откроется 96 тысяч избирательных участков. У нас даже в больницах, даже в "красных зонах" мы организуем голосование, поскольку поступили такие заявки, поступило такое пожелание от медперсонала и больных". – заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В 7 российских регионах проголосовать можно будет онлайн. Быстро и удобно. Почти 400 тысяч наблюдателей, среди них и иностранные, будут работать на избирательных участках. Своих представителей направят и политические партии. Так, в "Зеленой альтернативе" им сегодня четко разъяснили права и обязанности.

В бюллетенях как новых партии, так и те, кто в Думе с первого созыва.

"Партии - 32 года, самая опытная из всех партий Восточной Европы. И для нас это уже 8-я кампания по выборам в Госдуму, а между - 7 кампаний по выборам президента. 15 кампаний федерального уровня мы провели за 32 года", - сказал председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Партия "Яблоко" сегодня тоже провела пресс-конференцию, на которой представила "антикоррупционную программу". Один из пунктов - сделать открытыми так называемый "секретные статьи бюджета".

"Если в комнате выключен свет, то непонятно, кто там и что делает. Так происходит и в бюджете. На четверть бюджета свет выключен и что там происходит - никому непонятно", - заявил председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

В этом Башкирском селе деньги точно ушли, куда надо – на новый водопровод. Все благодаря программе поддержки местных инициатив, когда сами жители решают, что построить. С реализацией помог лидер "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов.

"Все вот эти дома, и здесь, и на той стороне, за рекой будут обеспечены нормальной питьевой водой. Вообще молодцы! Пришли деньги, сразу начали работать и уже обещают через неделю запустить воду", - рассказал Шайхутдинов.

А вот проблемы с водой в Крыму – один из печальных результатов работы украинских чиновников, констатируют "Зеленые".

"Решили провести экспертизу того, что произошло в Крыму за 20 с лишним лет под Украиной. Выяснились ужасающие вещи - потому что отсутствие полностью очистных сооружений, более того, те очистные сооружения, которые были, они были просто в запущенном состоянии", - сообщил Андрей Нагибин, председатель партии "Зелёные".

За 7 лет, конечно, многое сделано, но работы впереди не меньше. Это касается и образования. Оно сегодня в фокусе внимания "Единой России". Еще накануне Елена Шмелева, она входит в первую пятерку федерального списка партии, докладывала президенту о ситуации с капитальным ремонтом школ. Теперь обсуждают развитие дополнительного образования.

"В регионах мы приглашали всех, а те, кто прислал свои предложения - это в большинстве своём педагоги, научные сотрудники, деятели науки, культуры, искусства спорта, - но самое главное большая доля предложений поступила от школьников и их родителей. Мы создали специализированный портал, мы его назвали по аналогии с таблицей Менделеева - "Таблицей элементов развития образования, науки и спорта", - сообщила Елена Шмелева, руководитель образовательного центра "Сириус", кандидат в депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия".

Глава партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" находится с рабочей поездкой в Омске. Сергей Миронов возложил цветы на могилу известного рок-музыканта Егора Летова, а для журналистов даже процитировал несколько строк из творчества "Гражданской обороны".

"А наш батюшка Ленин навсегда усоп или что-то такое. А дальше смотрите - разложился на плесень и на липовый мёд... Вопрос, откуда Егор знал, что наследник дедушки Ленина - Геннадий Зюганов - будет пчеловодом", - сказал Миронов.

Председатель КПРФ в этот момент был в Музее Победы на Поклонной горе. Геннадий Зюганов осмотрел экспозицию, пообщался с пионерами и комсомольцами. А в специальной картотеке нашел информацию о своем отце – фронтовике.

"Когда война началась, он сражался 4 месяца за Одессу, потом дрался за Севастополь. Под Севастополем был смертельно ранен, но выжил. Вернулся на одной ноге с фронта и 40 лет учил в школе, преподавал все основные предметы", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

О необходимости возврата к социалистической системе сегодня заявил Максим Сурайкин. Лидер "Коммунистов России" находится на Алтае. В Томской области при поддержке кандидата от "Партии Роста" Ирины Дороховой после годового перерыва вновь проводят конкурс "Битва хоров". Делать свой выбор, говорят, лучше всего в приподнятом настроении.

Матвей Шестаков, Тимофей Проймин, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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