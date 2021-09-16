"Мягко говоря...": Путин оценил вывод войск США из Афганистана

Ситуация после этого кардинально поменялась

Владимир Путин принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении работают в очном формате в Душанбе, ну а российский президент из-за самоизоляции подключился по видеосвязи.

Участники встречи подвели итоги совместной работы за последний год и наметили ориентиры для дальнейшего развития. Особое внимание - к углублению сотрудничества в военной сфере и борьбе с международным терроризмом. В приветственном слове Владимир Путин подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ не просто нестабильна, она несет новые, по-настоящему острые вызовы для нашей общей безопасности.

"Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" запрещено в России, - прим. редакции) мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплочённость государств – членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах", - сказал Путин.

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