ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мягко говоря...": Путин оценил вывод войск США из Афганистана

10:52
  • четверг
  • 16 сентября 2021

Ситуация после этого кардинально поменялась

Владимир Путин принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении работают в очном формате в Душанбе, ну а российский президент из-за самоизоляции подключился по видеосвязи.

Участники встречи подвели итоги совместной работы за последний год и наметили ориентиры для дальнейшего развития. Особое внимание - к углублению сотрудничества в военной сфере и борьбе с международным терроризмом. В приветственном слове Владимир Путин подчеркнул, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ не просто нестабильна, она несет новые, по-настоящему острые вызовы для нашей общей безопасности.

"Сразу после, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов (движение "Талибан" запрещено в России, - прим. редакции) мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране. Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплочённость государств – членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Американские военные
Американские военные
Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.